Kryqi i Kuq hap llogari për donacione, kërkon mbështetje për banorët e Gostivarit
Kryqi i Kuq hapi llogari në të cilën të gjithë qytetarët humanë do të mund t’i ndihmojnë banorët e Gotivarit të cilët përballen me epideminë pasi që u konstatua se uji nuk është për përdorim.
“Në këto çaste të vështira, kur një numër i madh i familjeve në Komunën e Gostivarit po përballen me pasojat nga ndotja e ujit të pijshëm dhe ndikimit të tij ndaj shëndetit të tyre dhe jetës së përditshme, humanizmi ynë, solidariteti dhe uniteti janë me rëndësi të jashtëzakonshme. Kryqi i Kuq është në terren dhe në mënyrë aktive zbaton aktivitete për mbështetje të popullatës së goditur, ndërkaq edhe në periudhën në vijim do të vazhdojë me aktivitetet e veta humanitare me qëllim të sigurimit të ndihmës atje ku është më se e nevojshme. Çdo donacion, pa dallim të vlerës së tij, paraqet mbështetje të jashtëzakonshme për familjet e goditura dhe do të ndihmojë në sigurimin e ndihmës së domosdsoshme dh etejkalimit më të lehtë të pasojave nga kjo gjendje. Ju bëjmë thirrje të gjithë së bashku ta tregojmë humanizmin dhe solidaritetin tonë dhe të kontribuojmë në sigurimin e ndihmës për familjet e prekura”, thonë nga Kryqi i Kuq.
Llogaria e Fondit të solidaritetit të Kryqit të Kuq të RMV-së:
300000001327966, numri tatimor: 4030984271620 SHA Banka komerciale me shenjën: ndihmë për qytetarët e pësuar në Gostivar.
Për donacione të mjeteve në valutë të huaj:
NAME OF THE ORGANIZATION: RED CROSS OF THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIAN
BANK NAME: KOMERCIJALNA BANKA AD SKOPJE
BANK ADDRESS: UL. ORCE NIKOLOV NO.3, 1000 SKOPJE, MACEDONIA
BANK ACCOUNT: 300000000000133 25730522-11
SWIFT CODE: KOBSMK2X
IBAN CODE: MK07300701000001228