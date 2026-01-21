KRM “Pastrimi” intensifikon punën edhe gjatë natës për normalizimin e situatës me mbeturinat
Ekipet e KRM “Pastrimi” po vazhdojnë angazhimin në terren edhe gjatë orëve të natës, me qëllim të largimit të mbeturinave të grumbulluara dhe vendosjes së kontejnerëve në zonat ku është paraqitur nevojë urgjente.
Nga kjo ndërmarrje bëhet e ditur se puna po zhvillohet me intensitet të shtuar, lagje pas lagjeje dhe derë më derë, në mënyrë që situata të rikthehet në normalitet sa më shpejt të jetë e mundur.
KRM “Pastrimi” ka falënderuar qytetarët për durimin dhe bashkëpunimin, duke theksuar se angazhimi i ekipeve nuk do të ndalet derisa gjendja të stabilizohet plotësisht dhe shërbimi të jetë në nivelin e duhur. /Telegrafi/
