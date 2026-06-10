Kostadinovski: Një mentalitet politik primitiv ende ekziston në skenën politike të vendit
Kryetari i Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Darko Kostadinovski, reagoi ndaj njoftimit të partisë politike "Të Majtës", duke theksuar se nuk do të komentojë qëndrimet politike, por ndihet i detyruar të përgjigjet ndaj, siç tha, skualifikimeve personale dhe fyerjeve të drejtuara ndaj tij.
Si Kryetar i Gjykatës Kushtetuese, mbetem konsistent me qëndrimin tim parimor për të mos komentuar pikëpamjet politike të askujt të shprehura publikisht. Megjithatë, këtë herë, meqenëse bëhet fjalë për skualifikime personale, fyerje, ndihem i detyruar të deklaroj se për fat të keq, një mentalitet politik primitiv ende ekziston në skenën politike e vendit. Njëkohësisht, dua të shpreh keqardhjen time që dikush vazhdimisht i jep një dimension politik jetës sime profesionale dhe karrierës sime personale, thekson Kostadinovski në reagimin e tij me shkrim për mediat.
Kostadinovski thotë se vendimi se ku do ta vazhdojë karrierën e tij pas përfundimit të mandatit është zgjedhje e tij personale dhe një e drejtë legjitime, si dhe e çdo qytetari që plotëson kushtet ligjore për ushtrimin e një profesioni të caktuar.
"Çështja se ku do të vazhdojë karriera ime pas përfundimit të mandatit të tij dhe nëse do të jetë komuniteti universitar është zgjedhja ime personale, si dhe një e drejtë legjitime e çdo qytetari që plotëson kushtet ligjore për ushtrimin e një profesioni të caktuar", deklaron Kostadinovski.
Duke iu referuar kritikave që lidhen me angazhimin e tij të mundshëm në sferën akademike, ai theksoi se kriteret e vetme relevante janë puna e tij shkencore, përvoja profesionale dhe nevojat e komunitetit akademik./Telegrafi/