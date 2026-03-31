Kosovë-Turqi: Forma e ekipeve, analizë dhe parashikim i ndeshjes
Kombëtarja e Kosovës do të luajë sonte (e martë) ndaj Kombëtares së Turqisë në ndeshjen finale për kualifikim në Kupën e Botës 2026.
Dardanët janë nikoqir të turqve në përballjen e sotme, e cila pritet të zhvillohet në stadiumin Fadil Vokrri në Prishtinë, me fillim nga ora 20:45.
Të dy ekipet kombëtare vijnë nga një formë e mirë në kualifikuese dhe nga fitore të mëdha në gjysmëfinale të ‘play-off’-it, me Kosovës që triumfoi 4-3 në udhëtim te Sllovakia dhe Turqia që mposhti 1-0 Rumaninë.
Forma në 10 ndeshjet e fundit
Kombëtarja e Kosovës dhe ajo e Turqisë vijnë në këtë përballje me statistika të përafërta në 10 ndeshjet e fundit. Sipas Sofascore, “Dardanët” kanë regjistruar 7 fitore, 2 barazime dhe vetëm 3 humbje, ndërsa Turqia ka një bilanc paksa më negativ me 7 fitore, 1 barazim dhe 2 humbje, duke treguar se diferencat mes dy skuadrave janë minimale.
Kosova në këtë periudhë ka regjistruar fitore të rëndësishme, si ajo ndaj Sllovakisë 3-4 në udhëtim, ndaj Sllovenisë 0-1, si dhe fitore bindëse ndaj Armenisë 5-2, Komoreve 4-2 dhe Suedisë 2-0.
“Dardanët” kanë barazuar ndaj Bullgarisë 0-0 dhe Zvicrës 1-1, ndërsa kanë pësuar humbje nga Zvicra 4-0 në ndeshjen e parë kualifikuese për Kupën e Botës 2026.
Në anën tjetër, Turqia ka arritur fitore ndaj Hungarisë 3-0, Shteteve të Bashkuara të Amerikës 1-2, Gjeorgjisë 2-3 dhe së fundmi ndaj Rumanisë 1-0. Ekipi turk ka barazuar me Spanjën 2-2, ndërsa humbjet kanë ardhur pikërisht në ndeshjen ndaj Spanjës 6-0 dhe ndaj Meksikës 1-0, ku kanë nxjerrë në pah kontrastin e rezultateve.
Analizë rreth Kosovës dhe Turqisë
Kosova
Kosova e Franco Fodës e ka ndërtuar serinë e saj mbi organizimin, frymën dhe efikasitetin në momentet kyçe. Sistemi 3-5-2 është kompakt, i projektuar për të qëndruar i disiplinuar pa top dhe për të kundërsulmuar shpejt kur lindin mundësi.
Vedat Muriqi është pika qendrore, duke ofruar dominim në ajër dhe prani fizike, ndërsa Fisnik Asllani ofron lëvizje më të mprehta rreth tij. Së bashku, ata formojnë një dyshe të aftë për të shqetësuar edhe mbrojtjet e strukturuara mirë.
Në mesfushë, Elvis Rexhbeçaj dhe Veldin Hoxha sjellin energji dhe stabilitet mbrojtës, duke u lejuar Florent Muslijës të shfaq kreativitetin dhe lojtarëve të krahut si Mërgim Vojvoda dhe Dion Gallapeni të mbajnë përgjegjësi edhe sulmuese.
Në mbrojtje, Kosova do të duhet të mbetet kompakte dhe të shmangë mbingarkesën nga mesfusha sulmuese fluide e Turqisë.
Gjysmëfinalja ndaj Sllovakisë tregoi se mund të përballojë kaosin, duke shënuar katër gola larg shtëpisë, por kjo finale mund të kërkojë më shumë kontroll sesa emocion.
Turqia
Ekipi i Vincenzo Montellës vepron me qartësi teknike dhe disiplinë pozicionale, zakonisht me formacionin 4-2-3-1.
Hakan Calhanoglu orkestron nga mesfusha, duke diktuar ritmin dhe duke ofruar kreativitet, ndërsa Arda Guler shton imagjinatë dhe pasime të mprehta midis linjave.
Kenan Yıldız dhe Baris Alper Yılmaz sjellin lëvizje dhe paparashikueshmëri nga zona të gjera, shpesh duke u zhvendosur brenda për të mbingarkuar zonat qendrore.
Pa një sulmues tradicional, Kerem Akturkoglu kryeson vijën mbrojtëse, duke u mbështetur në lëvizje dhe jo në praninë fizike, i mbështetur nga vrapimet e fundit nga mesfusha.
Në mbrojtje, Turqia është e strukturuar dhe e duruar, siç u tregua në performancën e tyre në gjysmëfinale, ku ruajtën formën dhe kontrollin përpara se të gjenin momentin vendimtar.
Rekordi i tyre si mysafir është inkurajues, me shënime të vazhdueshme dhe vetëm një humbje në shtatë ndeshje zyrtare si mysafir që nga Euro 2024.
Parashikim
Prishtina pret një nga ndeshjet më të ngarkuara emocionalisht të fazës eliminatore, ku historia është shumë afër për të dyja kombet. Kosova është në prag të pjesëmarrjes së parë në Kupën e Botës, ndërsa Turqia kërkon një rikthim pas më shumë se dy dekadash mungesë.
Kosova arrin e frymëzuar nga një fitore e jashtëzakonshme në gjysmëfinale në Sllovaki, një ndeshje e karakterizuar nga qëndrueshmëria dhe guximi sulmues. Ndërkohë, Turqia përparoi me kontroll dhe durim kundër Rumanisë, duke përforcuar identitetin e saj si një skuadër e rafinuar teknikisht dhe e disiplinuar taktikisht.
Atmosfera brenda një stadiumi kompakt dhe të zjarrtë “Fadil Vokrri” do të jetë intensive. Nëse Kosova sjell emocione, Turqia sjell qetësi. Ekuilibri midis të dyjave mund të përcaktojë rezultatin. Megjithatë, atmosfera dhe motivimi mund të luajnë një rol kyç dhe Dardanët të triumfojnë me një gol diferencë.
Rezultati: Kosova 2-1 Turqi
/Telegrafi/