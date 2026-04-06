Kosova publikon listën e të ftuarve për paraeliminueset e Kampionatit Botëror
Kombëtarja e Kosovës e ka bërë publike listën e të ftuarve për raundin paraeliminues për Kupën e Botës.
“Dardanët” do të zhvillojnë tri përballje shumë të rëndësishme brenda vetëm tre ditëve, ndaj Gjibraltarit, Austrisë dhe Malit të Zi.
Përzgjedhësi Agon Ramadani ka përpiluar listën me 14 lojtarët që do të jenë gati të japin gjithçka për ta shkruar historinë për Kosovën.
Lista e plotë:
Bajram Ramadani, Eduard Drenica, Ramadan Alaj, Jeton Rukovci, Drilon Haxhijaj, Shefki Kameri, Shqiprim Imeri, Fitim Krasniqi, Melos Kelmendi, Drilon Maxharraj, Lirigzon Xhinovci, Diar Deliu, Yll Mazreku, Malush Qerimi.
Ndërkohë, rikujtojmë Kosova e nis me Gjibraltarin, pastaj me Austrinë dhe në fund me Malin e Zi. “Dardanët” duhet të renditen vetëm në top dy për të avancuar tutje./Telegrafi/