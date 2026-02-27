Kosova mposhtet nga Sllovakia në parakualifikimet për Eurobasket 2029
Kombëtarja e Kosovës në basketboll u mposht nga Sllovakia me rezultat 89:78 në parakualifikimet për Eurobasket 2029 në palestrën “Sezai Surroi” në Prizren.
Ndeshja nisi në favor të Kosovës, e cila fitoi çerekun e parë 27:18, por Sllovakia reagoi fuqishëm në çerekun e dytë, duke fituar atë me një diferencë prej 15 pikësh dhe duke marrë kontrollin e lojës.
Kjo ishte përballja e tretë mes dy ekipeve dhe përsëri përfundoi me fitore për Sllovakinë, e cila vazhdon të jetë favorite e Grupit C.
Të dy ekipet kishin regjistruar fitore ndaj Shqipërisë në ndeshjet e mëparshme të grupit në nëntor.
Kosova ishte pa dy nga lojtarët kryesorë, Dardan Berisha dhe Drilon Hajrizi dhe mungesa e tyre ndikoi dukshëm në performancën e ekipit.
Shumica e pjesës tjetër të skuadrës luan kryesisht në Superligë, ndërsa i vetmi lojtar me përvojë ndërkombëtare është amerikani i natyralizuar, Divine Myles, që luan në kategorinë e dytë franceze.
Në anën tjetër, amerikanët e Sllovakisë, përfshirë David De Julius, po shkëlqejnë në elitën e basketbollit spanjoll.
Megjithatë, përkundër humbjes, ekipi i Kosovës tregoi karakter dhe përpjekje, duke bërë të qartë se edhe me mungesa të lojtarëve kryesorë, skuadra ka potencial për të konkurruar në nivel elitar./Telegrafi/