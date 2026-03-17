Kosova mirëpret panairin nacional të Inteligjencës Artificiale, me folës nga OpenAI dhe Google
Nga 17 deri më 22 mars, në Prishtinë po mbahet panairi nacional i Inteligjencës Artificiale, një ngjarje që mbledh ekspertë, kompani teknologjike dhe profesionistë nga vendi dhe rajoni për të diskutuar zhvillimet më të fundit në fushën e AI.
Në këtë panair po marrin pjesë edhe folës dhe përfaqësues nga kompani globale si OpenAI dhe Google, duke sjellë përvojat dhe trendet më të avancuara në teknologji, inovacion dhe transformim digjital.
Gjatë pesë ditëve të panairit, pjesëmarrësit kanë mundësi të ndjekin prezantime, panele diskutimi dhe punëtori praktike që fokusohen në aplikimin e inteligjencës artificiale në biznes, marketing, edukim dhe industri të ndryshme. Organizatorët synojnë që përmes kësaj ngjarjeje të krijojnë një platformë bashkëpunimi dhe shkëmbimi njohurish, duke e pozicionuar Kosovën si një qendër në rritje për inovacion dhe teknologji në rajon.