Koreja e Veriut ekzekuton ata që shikojnë Squid Game
Njerëzit në Korenë e Veriut po ekzekutohen sepse kanë parë Squid Game.
Qytetarët gjithashtu përballen me vrasjen për dëgjimin e K-pop, një zhanër muzikor i Koresë së Jugut që përfshin grupe si BTS.
Dëshmitë u zbuluan nga Amnesty International pas kryerjes së 25 intervistave të hollësishme me të arratisurit që kanë ikur nga shteti i drejtuar nga regjimi i Kim Jong-un .
Të arratisurit thanë se shikimi i dramave të njohura të Koresë së Jugut si “Squid Game”, “Crash Landing on You” dhe “Descendants of the Sun”, mund të çojë në pasojat më ekstreme, përfshirë vdekjen.
Një i intervistuar tha se kishte dëgjuar nga një i arratisur me lidhje familjare se si njerëz, përfshirë nxënës të shkollës së mesme, ishin ekzekutuar për shkak se kishin parë Squid Game.
Një tjetër ekzekutim u dokumentua më parë nga Radio Free Asia në vitin 2021, shkruan skynews.
"Të marra së bashku, këto raporte sugjerojnë ekzekutime të shumta që lidhen me serialin", tha Amnesty në një deklaratë.
Të intervistuarit përshkruan gjithashtu rreziqet e dëgjimit të muzikës së huaj, veçanërisht K-pop nga Koreja e Jugut, ku në dëshminë e tyre u përmend edhe grupi i njohur BTS.
Në vitin 2021, The Korea Times raportoi se një grup adoleshentësh u kapën dhe u hetuan për dëgjimin e grupit.
Choi Suvin, i cili iku nga Koreja e Veriut në vitin 2019, tha se njerëzit shisnin shtëpitë e tyre për të shmangur ndëshkimin.
"Njerëzit kapen për të njëjtin akt, por dënimi varet tërësisht nga paratë", tha 39-vjeçari.
"Njerëzit pa para shesin shtëpitë e tyre për të mbledhur 5,000 ose 10,000 dollarë për të paguar për të dalë nga kampet e riedukimit", shtoi ai.
Kjo pabarazi u dëshmua më tej nga rasti i Kim Joonsik, i cili u kap tre herë duke parë drama të Koresë së Jugut, por i shpëtoi ndëshkimit sepse familja e tij kishte lidhje.
Në fund të viteve 2010, vajzat u dënuan me dënime me vite në kampet e punës së Koresë së Veriut, sepse familjet e tyre nuk mund të përballonin të paguanin.
Sarah Brooks, zëvendësdrejtoreshë rajonale në Amnesty, tha: “Këto dëshmi tregojnë se si Koreja e Veriut po zbaton ligje distopike që nënkuptojnë se shikimi i një shfaqjeje televizive të Koresë së Jugut mund t'ju kushtojë jetën - përveç nëse keni mundësi të paguani”.
"Njerëzit që përpiqen të mësojnë më shumë rreth botës jashtë Koresë së Veriut, ose kërkojnë argëtim të thjeshtë nga jashtë shtetit, përballen me ndëshkimet më të ashpra”, shtoi ajo.
Sipas Aktit të Mendimit dhe Kulturës Anti-Reaksionare të Koresë së Veriut të vitit 2020, përmbajtja e Koresë së Jugut është "e quajtur ideologji e kalbur që paralizon ndjenjën revolucionare të popullit".
Ata që kapen duke konsumuar media të tilla përballen me pesë deri në 15 vjet punë të detyruar sipas këtij akti, me dënime më të rënda - përfshirë vdekjen - për shpërndarjen e tyre ose organizimin e shikimeve në grup.
Shumica e të intervistuarve ishin të moshës midis 15 dhe 25 vjeç kur u arratisën.
Largimi më i fundit kishte ndodhur në qershor 2020, me 11 të tjerë që ishin larguar midis viteve 2019 dhe 2020.
Arratisjet kanë qenë të rralla që nga viti 2020, kur mbylljet e kufijve për shkak të COVID-19 e izoluan vendin nga bota e jashtme. /Telegrafi/