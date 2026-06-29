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Kolegji AAB ka hapur konkursin për pranimin e studentëve të rinj në nivelin bachelor për vitin akademik 2026/2027.

Të gjithë maturantët dhe kandidatët e interesuar tashmë mund të aplikojnë në programet e studimit që ofrohen në 13 fakultetet e Kolegjit AAB, të cilat janë të dizajnuara sipas kërkesave të tregut të punës dhe zhvillimeve bashkëkohore në arsim.

Konkursi është i hapur për këto fakultete:

  • Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
  • Fakulteti Ekonomik
  • Fakulteti i Komunikimit Masiv
  • Fakulteti Juridik
  • Fakulteti i Administratës Publike
  • Fakulteti i Psikologjisë
  • Fakulteti i Shkencave Sociale
  • Fakulteti i Gjuhëve të Huaja
  • Fakulteti i Shkencave Shëndetësore
  • Fakulteti i Stomatologjisë
  • Fakulteti i Arkitekturës
  • Fakulteti i Arteve
  • Fakulteti i Kulturës Fizike dhe Sportit

Në kuadër të konkursit, kandidatët kanë mundësi të zgjedhin ndër dhjetëra programe studimi, duke përfshirë edhe programet më të reja në fushën e inteligjencës artificiale, biznesit digjital, sigurisë kibernetike, fintech-ut, logopedisë, teknikut laboratorik dhe teknikut dentar.

Kolegji AAB vazhdon të mbetet institucioni më i avancuar për arsimin e lartë në rajon, duke ofruar programe të akredituara, infrastrukturë moderne, mësim praktik, bashkëpunime ndërkombëtare dhe mundësi të shumta për zhvillim profesional.

Të gjithë kandidatët që regjistrohen në afatin e parë përfitojnë 30% bursë në regjistrim.

Për informata shtesë rreth programeve të studimit dhe procedurës së aplikimit, kandidatët mund të vizitojnë web-faqen zyrtare të Kolegjit AAB ose të drejtohen në qendrat e informimit dhe regjistrimit në të gjitha qytetet e Kosovës.

Bëhu pjesë e komunitetit më të madh akademik në vend dhe ndërto të ardhmen tënde në Kolegjin AAB.

Apliko online: https://applyonline.aab-edu.net/

Tel: 048-999-006

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