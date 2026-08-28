Konkurset e javës në Telegrafi Jobs
Nëse po kërkoni një mundësi të re pune, mund të jeni vetëm një klik larg marrjes së një kahjeje të re profesionale. Telegrafi Jobs këtë javë sjell mundësi të reja pune në disa fusha dhe qytete të ndryshme të Kosovës.
Viva Fresh Store vazhdon zgjerimin e stafit të saj me disa pozita njëkohësisht. Në Pozhoran kërkohet një Sektorist/e dhe një Arkatare, ndërsa në Ferizaj është hapur pozita e Department Menaxher/es. Nëse jeni duke kërkuar diçka më afër Xërxës, kompania ka konkurs edhe për Sektorist/e edhe për Arkatare. Po ashtu, në Malishevë janë hapur tri pozita njëherësh: Sektorist/e, Arkatare dhe Mirembajtes/e.
Vende pune ka edhe në sektorin e hotelerisë: Restaurant Pinocchio në Prishtinë kërkon një kuzhinier të kualifikuar me përvojë pune, ku aplikimi bëhet direkt me telefon.
Për ata që duan të investojnë në zhvillimin e tyre profesional, mund të aplikoni edhe në trajnimin "The HR Excellence" nga staffiX, që mbahet në Prishtinë dhe u dedikohet asistentëve, menaxherëve dhe rekrutuesve në fushën e burimeve njerëzore.
Të gjitha detajet dhe aplikimet mund t'i gjeni në Telegrafi Jobs.