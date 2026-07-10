Konkurset e javës në Telegrafi Jobs: vende pune në media, shitje dhe tregti
Po kërkoni një mundësi të re pune që përputhet me përvojën dhe ambiciet tuaja?
Këtë javë, në Telegrafi Jobs janë publikuar 19 shpallje të reja për punësim. Pozitat përfshijnë fusha të ndryshme, nga krijimi i përmbajtjeve digjitale dhe shitja, deri te shërbimi ndaj klientëve dhe logjistika.
Telegrafi kërkon tre Video Editor
Në kuadër të zgjerimit të ekipit, Telegrafi ka hapur konkurs për tre pozita për Video Editor në Prishtinë.
Kandidatët duhet të kenë përvojë në realizimin dhe montimin e videove, kreativitet, vëmendje ndaj detajeve dhe njohuri në programe si Adobe Premiere Pro ose CapCut. Puna përfshin krijimin dhe përshtatjen e videove për platformat digjitale të Telegrafit. Afati për aplikim është 20 korrik 2026.
Mundësi pune në Viva Fresh Store
Viva Fresh Store ka hapur vende pune me orar të plotë në disa qytete të Kosovës. Në Milloshevë kërkohen arkatar/e dhe sektorist/e, ndërsa në Gjilan janë të hapura pozitat për arkatar/e dhe sektorist/e.
Në Obiliq mund të aplikoni për arkatar/e ose sektorist/e. Në Fushë Kosovë kërkohen arkatar/e, sektorist/e dhe pranues malli.
Pozita të njëjta janë hapur edhe në Prishtinë për arkatar/e, sektorist/e dhe pranues malli. Në Prizren kërkohen arkatar/e dhe sektorist/e.
Në Suharekë janë të hapura tri mundësi: arkatar/e, sektorist/e dhe vozitës i kategorisë B.
Pozitë në shitje me tregun britanik
Solace Management Ltd kërkon Tele Sales Executive për zyrën në Prishtinë. Pozita kërkon njohuri shumë të mira të gjuhës angleze, komunikim profesional dhe gatishmëri për punë me klientë në Mbretërinë e Bashkuar. Paga fillestare është 750 euro bruto, me mundësi rritjeje deri në 1,000 euro pas periudhës provuese, varësisht nga performanca.
Shikoni konkurset, lexoni kriteret e secilës pozitë dhe aplikoni përmes Telegrafi Jobs.