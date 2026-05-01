Konjufca përshëndet rezolutën amerikane për anëtarësim në NATO
Ministri në detyrë i Punëve të Jashtme të Kosovës, Glauk Konjufca ka përshëndetur nismën e tre kongresistëve amerikanë për një rezolutë që mbështet anëtarësimin e Kosovës në NATO.
Ai e quajti këtë nismë hap të rëndësishëm për sigurinë rajonale dhe bashkëpunimin transatlantik.
“E mirëpres prezantimin e rezolutës dypartiake në Dhomën e Përfaqësuesve të SHBA-së në mbështetje të anëtarësimit të Kosovës në NATO, dhe i falënderoj kongresistët Keith Self, Ritchie Torres dhe Mike Lawler për mbështetjen dhe përkushtimin e tyre të vazhdueshëm për sigurinë në Ballkanin Perëndimor”, ka shkruar ai në X.
Konjufca më tej tha se vendi ka gatishmëri për kontribut rreth sigurisë.
“Kosova është e gatshme të kontribuojë në sigurinë e rajonit dhe të komunitetit transatlantik”, ka shkruar Konjufca.
I welcome the introduction of the bipartisan resolution in the US House of Representatives in support of Kosova’s membership in @NATO, and I thank Congressmen @RepKeithSelf, @RepRitchie, and @RepMikeLawler for their support and steady commitment to security in the Western…
— Glauk Konjufca (@KonjufcaGlauk) May 1, 2026