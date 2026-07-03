Konjufca në Nigeri, kërkon forcim të raporteve mes dy vendeve
Ministri në detyrë i Punëve të Jashtme, Glauk Konjufca, ka njoftuar se ka zhvilluar një vizitë pune në Republikën Federale të Nigerisë, ku është pritur nga Sekretari i Qeverisë Federale, senatori George Akume.
Përmes një postimi në rrjetin social X, Konjufca bëri të ditur se gjatë vizitës pati nderin të takohej me senatorin Akume, duke theksuar rëndësinë e thellimit të bashkëpunimit ndërmjet dy vendeve.
“Isha i kënaqur që realizova një vizitë pune në Republikën Federale të Nigerisë, ku pata nderin të takohem me Shkëlqesinë e Tij, senatorin George Akume, Sekretar i Qeverisë Federale”, ka shkruar Konjufca në X.
Ai theksoi se Kosova pret me padurim ndërtimin e një angazhimi konstruktiv me Nigerinë dhe shqyrtimin e mundësive për forcimin e marrëdhënieve mes dy shteteve.
“Kosova pret të ndërtojë një angazhim konstruktiv me Nigerinë dhe të eksplorojë mundësi për forcimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve tona”, ka theksuar ai.
Në përfundim të postimit, Konjufca falënderoi senatorin Akume dhe kabinetin e tij për mikpritjen e ngrohtë që iu rezervua gjatë vizitës në Nigeri.