Dy kandidatët e Lëvizjes Vetëvendosje për postin e Presidentit të Kosovës, Glauk Konjufca dhe Fatmire Mulhaxha Kollçaku, janë tërhequr zyrtarisht nga gara.

Tërheqja e tyre u bë e ditur gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës, ku po zhvillohet diskutimi lidhur me procesin e zgjedhjes së presidentit të ri.

Seanca po mbahet pa pjesëmarrjen e partive opozitare, të cilat nuk kanë qenë të pranishme në sallë në momentin kur u diskutua për këtë çështje.

Ndërkohë, mbetet të shihet se si do të vijojë procesi i zgjedhjes së presidentit dhe nëse LVV do të propozojë emra të tjerë për këtë post, në një situatë të shoqëruar me mungesë konsensusi politik.

