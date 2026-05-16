Konfirmohet një largim i madh nga Real Madridi në fund të sezonit
Kapiteni i Real Madridit, Dani Carvajal, pritet të largohet nga klubi me skadimin e kontratës së tij këtë verë.
34-vjeçari, një prej figurave kyçe të skuadrës së parë të Madridit gjatë 13 sezoneve të fundit, pritet të largohet nga klubi spanjoll si lojtar i lirë.
Burime pranë Carvajal bëjnë të ditur se ai është i vetëdijshëm për vendimin e klubit për të mos ia rinovuar kontratën.
E ardhmja e Carvajal te Reali ka qenë e paqartë gjatë gjithë këtij sezoni, për shkak të problemeve të vazhdueshme me lëndimet dhe humbjes së statusit si zgjedhja e parë në krahun e djathtë të mbrojtjes, pasi vendin e tij e ka marrë Trent Alexander-Arnold, i cili iu bashkua klubit nga Liverpooli verën e kaluar.
Një transferim i mundshëm në Arabinë Saudite ose në ndonjë vend tjetër të Lindjes së Mesme përshkruhet nga burime që kanë dijeni për situatën si i vështirë, për shkak të gjendjes së tensionuar që vazhdon në atë rajon.
Kunati i Carvajal, Joselu, ish-bashkëlojtar i tij te Real Madridi, pritet të largohet këtë verë nga klubi katariot Al Gharafa, kur t’i skadojë kontrata.
Carvajal ka vuajtur edhe lëndime të tjera këtë sezon, ndërsa 90 minuta të plota ka luajtur vetëm në dy raste që nga rikthimi pas ndërhyrjes artroskopike në gjurin e djathtë, të kryer në dhjetor.
Carvajal iu bashkua Real Madridit si 10-vjeçar në vitin 2002 dhe ka kaluar 23 sezone në klub, një periudhë e ndërprerë vetëm nga sezoni 2012/13, kur luajti për Bayer Leverkusenin. Ai ka zhvilluar 448 paraqitje me ekipin e parë./Telegrafi/