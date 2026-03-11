Komuna e Vushtrri ka bërë të ditur se është shtyrë afati për aplikim për bursa studimi në Kampusin Evropian të Universiteti i York-ut në Selanik.

Në njoftim bëhet e ditur se afati i ri për dorëzimin e aplikimeve është deri më 26 mars 2026.

Autoritetet komunale ftojnë të gjithë studentët e interesuar që të njoftohen me kriteret dhe mënyrën e aplikimit përmes linkut zyrtar: https://city.yorkeuropecampus.eu/announcement-of.../.

Ky ndryshim i afatit u mundëson studentëve më shumë kohë për përgatitjen e dokumentacionit dhe rrit mundësitë për përfitim të bursave për studime në nivel ndërkombëtar. /Telegrafi/


VushtrriaLajmeRajoni i MitrovicësMitrovicaArsimLokaleMitrovica