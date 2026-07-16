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Kryetari i Komunës së Shtimes, Qemajl Aliu, ka njoftuar për lejimin e shfrytëzimit të hapësirave publike për parkim nga qytetarët.

Sipas njoftimit, qëllimi është lehtësimi i qarkullimit dhe menaxhimit të automjeteve gjatë periudhës verore dhe bashkatdhetarëve në vendlindje.

Nga data 16 korrik deri më 15 gusht qytetarët do të kenë në dispozicion hapësirat te Tregu i Gjelbër dhe oborrin e Shkollës Fillore “Emin Duraku”.

Ndërsa, komuna rikujton se parkingu para objektit të komunës është ende në shfrytëzim. /Telegrafi/



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