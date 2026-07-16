Komuna e Shtimes liron disa hapësira publike për parkim të veturave
Kryetari i Komunës së Shtimes, Qemajl Aliu, ka njoftuar për lejimin e shfrytëzimit të hapësirave publike për parkim nga qytetarët.
Sipas njoftimit, qëllimi është lehtësimi i qarkullimit dhe menaxhimit të automjeteve gjatë periudhës verore dhe bashkatdhetarëve në vendlindje.
Nga data 16 korrik deri më 15 gusht qytetarët do të kenë në dispozicion hapësirat te Tregu i Gjelbër dhe oborrin e Shkollës Fillore “Emin Duraku”.
Ndërsa, komuna rikujton se parkingu para objektit të komunës është ende në shfrytëzim. /Telegrafi/
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