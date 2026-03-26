Komuna e Shtimes intensifikon pastrimin e qytetit dhe hapësirave përgjatë lumit
Komuna e Shtimes ka njoftuar se po vazhdon pa ndërprerje mirëmbajtja dhe pastrimi i hapësirave publike në qytet, me synim krijimin e një ambienti më të pastër dhe më të përshtatshëm për qytetarët.
Sipas njoftimit, ekipet përkatëse janë angazhuar intensivisht në mirëmbajtjen e sheshit të qytetit “Ahmet Shtimja” si dhe në hapësirat përgjatë lumit “Shtimjanja”.
Drejtori i Shërbimeve Publike, Halil Kurtishi, ka theksuar rëndësinë evazhdimësisë së këtyre aktiviteteve, duke bërë të ditur se mirëmbajtja e hapësirave publike do të mbetet prioritet i vazhdueshëm i komunës.
“Angazhimi ynë do të jetë i pandërprerë për të garantuar hapësira të pastra dhe të mirëmbajtura për të gjithë qytetarët, duke rritur kështu edhe vetëdijen te qytetarët për ruajtjen e ambientit”, tha Kurtishi.
Aktivitetet e ndërmarra përfshijnë pastrimin e mbeturinave, rregullimin e sipërfaqeve të gjelbra dhe mirëmbajtjen e infrastrukturës, duke ndikuar drejtpërdrejt në përmirësimin e cilësisë së jetesës në qytet. /Telegrafi/