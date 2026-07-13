Komuna e Drenasit paralajmëron qytetarët që krijojnë deponi ilegale
Komuna e Drenasit ka njoftuar qytetarët për urdhëresën më të re të Ministrisë së Mjedisit dhe Planifikimit hapësinor, e cila përbën marrjen e masave urgjente të kujdesit gjatë sezonës së verës për menaxhimin e mbeturinave.
Urdhëresa e re iu drejtohet të gjitha komunave të Republikës së Kosovës, institucioneve qendrore dhe lokale, spitaleve dhe institucioneve shëndetësore, ndërmarrjeve publike, infrastrukturës ujore dhe të gjitha subjekteve afariste private në cilësinë e poseduesve dhe gjeneruesve të mbeturinave.
Sipas Urdhëresës, ndalohet rreptësisht grumbullimi i mbeturinave urbane në lokacione që rrezikojnë shëndetin publik, posaçërisht pranë institucioneve edukative; në parqe, përfshirë terrenet sportive dhe këndet e lojërave; në rrugët kryesore dhe zonat me frekuentim të lartë të kalimtarëve; si dhe pranë bizneseve ushqimore dhe objekteve të gastronomisë.
Autoritetet përgjegjëse duhet të ndërmarrin masat e nevojshme për eliminimin e ekspozimit të mbeturinave në zona me rrezikshmëri të lartë.
Komunat dhe ndërmarrjet menaxhuese obligohen të vendosin një sistem të ndarë për grumbullimin e mbeturinave nga bizneset e gastronomisë dhe marketet, me qëllim parandalimin e stërmbushjes së kontejnerëve të përbashkët të dedikuar për banorët, sepse ka filluar zbatimi i masave ndëshkuese.
Inspektorati Qendror i MMPH-së, në bashkëpunim me atë Komunal, autorizohet që pas kalimit të afati kohor brenda 7 ditëve nga dita e pranimit të kësaj urdhërese, të dorëzojnë në Ministrinë e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor planin dhe provat e masave të marra emergjente./Telegrafi/