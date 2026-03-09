Komuna e Kamenicës njofton shfrytëzuesit e hapësirave publike për largimin e objekteve deri më 31 mars 2026
Komuna e Kamenicës ka njoftuar të gjithë shfrytëzuesit e hapësirave publike komunale në qytetin e Kamenicës që të ndërmarrin hapat e nevojshëm për largimin e objekteve të vendosura në këto hapësira.
Sipas njoftimit të Drejtorisë për Shërbime Publike, Ambient, Inspektorat dhe Emergjenca, të gjithë shfrytëzuesit që janë njoftuar për largimin e objekteve montazhe – si kioska, garazhe dhe baraka – duhet ta përfundojnë këtë proces deri më 31 mars 2026.
Komuna ka bërë të ditur se para largimit të objekteve, shfrytëzuesit janë të obliguar të njoftojnë institucionet përkatëse për pasivizimin e shërbimeve.
Konkretisht, ata duhet të paraqiten në:
- KEDS, për pasivizimin e njësorit elektrik;
- KRU “Hidromorava”, për pasivizimin e njësorit të ujit.
Autoritetet komunale kanë paralajmëruar se pas përfundimit të afatit të caktuar, përmes drejtorive përkatëse do të fillojnë procedurat e ekzekutimit të detyrueshëm për largimin e objekteve.
Në njoftim gjithashtu theksohet se Komuna nuk do të mbajë përgjegjësi për dëmtimet eventuale të objekteve apo pajisjeve gjatë ndërhyrjes. Çdo kosto e ndërhyrjes nga organet komunale për largimin e objekteve do të bartet nga vetë palët, në përputhje me legjislacionin në fuqi.
Ky njoftim është lëshuar më 9 mars 2026 nga Drejtoria për Shërbime Publike e Komunës së Kamenicës. /Telegrafi/