Komuna e Drenasit del me njoftim të rëndësishëm për bletarët
Komuna e Drenasit ka njoftuar bletarët se, bazuar në Ligjin mbi Bletarinë nr. 02/L-111, janë të obliguar të raportojnë numrin dhe vendin e vendosjes së shoqërive të bletëve deri më 30 prill të çdo viti kalendarik.
Sipas njoftimit, obligimi vlen për të gjithë personat fizikë dhe juridikë që merren me bletari, të cilët duhet të paraqiten në Drejtorinë Komunale për Bujqësi dhe Zhvillim Rural për t’u regjistruar në regjistrin zyrtar të bletarëve.
Nga komuna kanë theksuar se regjistrimi është i domosdoshëm për zbatimin e dispozitave ligjore dhe për krijimin e bazës së të dhënave për sektorin e bletarisë, ndërsa bletarët janë ftuar të respektojnë afatin e përcaktuar. /Telegrafi/
