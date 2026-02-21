Kompletohet pesëshja finaliste e Big Brother VIP Kosova 4 - hapet televotimi për fituesin
Edicioni i katërt i Big Brother VIP Kosova ka arritur në kulmin e tij me finalen e madhe, dhe pesëshja e finalistëve është tashmë kompletuar.
Publiku ka vendosur për emrat që do të luftojnë për titullin, duke shpallur finalistët: Elijona, Ludo Lee, Londrim Mekaj, Klodi dhe Hygerta Sako.
Nga ana tjetër, garës i janë përfunduar rrugët Benita Zena, Dolce, si dhe motrat Aurora Rrusta dhe Suanita Rrusta, të cilët janë eliminuar gjatë spektaklit të fundit.
Kështu, pesëshja finale është e kompletuar dhe të gjithë sytë janë drejtuar nga data 27 shkurt, kur do të shpallet fituesi i Big Brother VIP Kosova 4. /Telegrafi/
Top Lajme
BBVK
Jobs
Deals