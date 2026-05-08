Kompania finlandeze prezanton karikuesin e ri për automjetet elektrike
Kompania finlandeze, Kempower ka prezantuar një karikues të ri multifunksional, i cili lejon që veturat elektrike, furgonët dhe kamionët elektrikë të karikohen nga e njëjta stacion.
Karikuesit e shpejtë për automjetet elektrike po bëhen gjithnjë e më të fuqishëm. Tani, kompania finlandeze Kempower ka bërë një hap të ri me një karikues që mund të ofrojë fuqi deri në 1.2 megavat.
Karikuesi i ri quhet Kempower Mega Satellite Flex. Ai do të prezantohet në panairin ACT Expo në Las Vegas dhe do të jetë pjesë e portofolit të karikuesve DC me fuqi të lartë të kompanisë.
Karakteristika kryesore e këtij karikuesi është se ai ka lidhës CCS dhe MCS, që do të thotë se e njëjta stacion mund të shërbejë lloje të ndryshme automjetesh elektrike.
Lidhësi CCS mund të ofrojë deri në 560 kW, ndërsa lidhësi MCS mund të arrijë deri në 1.2 megavat. Kjo e bën karikuesin të përshtatshëm si për vetura elektrike me kapacitet të lartë karikimi, ashtu edhe për furgonë dhe automjete të rënda elektrike që kërkojnë shumë më tepër energji.
MCS (Megawatt Charging System) është një standard i zhvilluar për automjete me bateri shumë të mëdha dhe për ndalesa të shkurtra gjatë karikimit. Megjithatë, përdorimi i këtij standardi është ende në fazat e hershme. Për këtë arsye, Kempower ka vendosur të kombinojë MCS me CCS në të njëjtën zgjidhje.
Kjo e bën më të lehtë punën për operatorët, të cilët mund të përdorin menjëherë pjesën CCS dhe njëkohësisht të jenë të përgatitur për automjetet e ardhshme që do të përdorin MCS.
Sipas kompanisë, kjo zgjidhje mund të rrisë përdorimin e stacioneve të karikimit, gjë që është e rëndësishme pasi sistemet e shtrenjta të karikimit duhet të shfrytëzohen shpesh që të jenë ekonomikisht të qëndrueshme.
Kempower gjithashtu thekson se karikuesi është i përputhshëm me veturat dhe furgonët elektrikë të rinj me teknologji 800 volt. /Telegrafi/