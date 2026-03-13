Komiteti i Rajoneve i BE-së ia hoqi Kosovës fusnotën, ministri Konjufca e mirëpret vendimin – falënderon Coughlan për mbështetjen parimore
Ditë më parë u bë e ditur se Komiteti i Rajoneve të Bashkimit Evropian për të harmonizuar terminologjinë e përdorur për Kosovën me atë të Parlamentit Evropian, ka hequr asteriskun dhe shënimin në fund të faqes.
E lidhur me këtë ka shkruar sot në rrjetin social X zëvendëskryeministri i parë, njëherësh ministër i Punëve të Jashtme, Glauk Konjufca.
“Ne mirëpresim vendimin e Komitetit të Rajoneve për të ndërprerë përdorimin e ‘Kosovo*’ dhe fusnotës shoqëruese në dokumentet e tij publike. Ky hap e rreshton Komitetin me Parlamentin Evropian dhe pasqyron një qartësi më të madhe institucionale sa i përket perspektivës evropiane të Kosovës.
Falënderime të veçanta për Gillian Coughlan, Kryetare e Grupit të Punës për Kosovën në Komitetin e Rajoneve të Bashkimit Evropian dhe Raportuese për Zgjerimin, për mbështetjen e saj parimore dhe angazhimin e vazhdueshëm për Kosovën”, shkruan Konjufca. /Telegrafi/
We welcome the decision of @EU_CoR to discontinue the use of “Kosovo*” and its accompanying footnote in its public documents.
This step aligns the Committee with the European Parliament and reflects greater institutional clarity regarding Kosova’s European perspective.
Special…
— Glauk Konjufca (@KonjufcaGlauk) March 13, 2026