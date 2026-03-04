Klubet e mëdha i bëjnë presion UEFA-s për një rregull të Ligës së Kampionëve
Klubet e mëdha evropiane thuhet se kanë bërë një kërkesë specifike te UEFA dhe tashmë presin përgjigje.
Sipas The Guardian, disa klube elitare evropiane po lobojnë te UEFA për të rritur madhësinë e skuadrës së Ligës së Kampionëve nga 25 në 28 lojtarë.
Kjo kërkesë, e ngritur në takimin e komitetit të garave për klube të UEFA-s muajin e kaluar, synon të zvogëlojë rreziqet e lëndimeve duke u dhënë trajnerëve më shumë mundësi rotacioni.
Klubet e mëdha argumentojnë se skuadrat më të mëdha do të lehtësonin ngarkesën e punës së lojtarëve, do të parandalonin mbingarkesën dhe do t’i mbanin ndeshjet kryesore konkurruese me zëvendësues më të rinj dhe cilësi më të mirë të stolit.
Çështja u diskutua edhe në komitetin e garave të ekipeve kombëtare të UEFA-s, ku trajnerët mbeten të ndarë në mendime mbi propozimin.
Nuk u mor asnjë vendim, nuk u propozua asnjë veprim, por tema nuk u hodh poshtë dhe pritet të rikthehet në bisedimet e ardhshme.
Kritikët e kundërshtojnë fuqimisht ndryshimin, duke paralajmëruar se kjo do të thellonte grumbullimin e talentëve elitarë në klubet më të mëdha.
Ata kanë frikë se edhe një rritje e vogël do t’i përqendronte më tej lojtarët më të mirë, duke dëmtuar konkurrencën e përgjithshme në futbollin evropian.
Ligat më të vogla vendase shqetësohen se kjo do të përshpejtonte largimin e talentëve drejt klubeve të Ligës Premier dhe Ligës së Kampionëve. /Telegrafi/