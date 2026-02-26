Klintonët do të dëshmojnë për lidhjet me Epstein pas kërcënimit me sanksione
Një çerek shekulli pasi u larguan nga Shtëpia e Bardhë, Bill dhe Hillary Clinton janë orë larg një përballjeje tjetër ligjore me republikanët e Dhomës së Përfaqësuesve, ndërsa përgatiten të dëshmojnë në një hetim kongresional të kryerësit të dënuar të veprave penale seksuale, Jeffrey Epstein.
Për familjen Clinton, dëshmitë këtë javë shënojnë një kthesë të habitshme. Pas muajsh lufte të fuqishme për të shmangur dëshminë në atë që ata e denoncuan si një komplot republikan kundër tyre, ata ranë dakord të zbatonin vetëm pasi Dhoma e Përfaqësuesve po shkonte drejt një votimi dypartiak për t'i shpallur ata fajtorë për shpërfillje penale të Kongresit, transmeton Telegrafi.
Pritet që familjes Clinton t'u bashkohen avokatët e tyre, David Kendall dhe Cheryl Mills, të cilët kanë punuar me detaje të kujdesshme se cilat fusha mund të mbulohen gjatë marrjes në pyetje. Zyrtarët thanë se nuk ishte e qartë se kush tjetër nga ekipi i Clinton do t'u bashkohej atyre në dëshmitë e tyre përkatëse.
Dëshmitë janë planifikuar të zhvillohen në Chappaqua, New York, ku jetojnë familja Clinton. Hillary Clinton do të paraqitet të enjten dhe Bill Clinton të premten.
Vendndodhja për dëshminë u negociua midis Kendall dhe përfaqësuesit James Comer, kryetar i Komitetit Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve, me shpresën për të shmangur poshtërimin dhe lëvizjen precedente të thirrjes së një ish-presidenti në Capitol Hill për marrje në pyetje.
"Askush nuk po i akuzon Clintonët për ndonjë keqbërje. Ne thjesht kemi shumë pyetje", tha Comer.
Për t'u përgatitur, Clintonët janë mbledhur - herë së bashku, herë veçmas - për të rifreskuar kujtimet e tyre rreth viteve të Epstein, por edhe më shumë për të mbrojtur veten dhe për të planifikuar linja sulmi kundër pyetësve potencialisht armiqësorë.
Republikanët janë përpjekur t'i bëjnë Clintonët një marrëveshje pakete, por dëshmitë e tyre të ndara nënvizojnë ndryshimet potencialisht të mëdha midis çdo informacioni që të dy mund t'i ofrojnë komisionit.
Bill Clinton udhëtoi me aeroplanin privat të Epstein të paktën 16 herë, sipas një rishikimi të CNN, dhe u fotografua me gra në një xhakuzi në dosjet e publikuara nga Departamenti i Drejtësisë i SHBA-së.
Ai u fotografua gjithashtu me Ghislaine Maxwell, ish-të dashurën e Epstein dhe bashkëpunëtore në trafikimin e viktimave. Hillary Clinton ka thënë se nuk e ka takuar kurrë Epstein.
Bill Clinton nuk është akuzuar kurrë nga forcat e rendit për ndonjë shkelje që lidhet me Epstein, dhe një zëdhënës ka thënë vazhdimisht se ai i ka ndërprerë lidhjet para arrestimit të Epstein për akuza federale në vitin 2019 dhe nuk ishte në dijeni të ndonjë krimi.
Ish-presidenti dhe avokatët e tij po shkojnë në seancën e tyre të premten me shpresën se ai mund të jetë në pritje për një ditë të gjatë marrjeje në pyetje, sipas një burimi të njohur me procesin, ndoshta edhe më të gjatë se pesë orët që bashkëpunëtori i Epstein, Les Wexner, qëndroi gjatë javës së kaluar.
Dëshmitë do të filmohen dhe stafi i komitetit republikan synon ta publikojë videon brenda pak ditësh pasi të përfundojnë intervistat, tha një burim i njohur me çështjen për CNN.
Clintonët dhe anëtarët e Komitetit Mbikëqyrës të Dhomës së Përfaqësuesve kanë rënë dakord për pesë tema për dëshmitë, tha një person i njohur me marrëveshjen për CNN. Ato janë:
keqmenaxhimi i supozuar i hetimit të qeverisë federale ndaj Epstein dhe Maxwell;
rrethanat dhe hetimet pasuese të vdekjes së Epstein në vitin 2019;
mënyrat se si qeveria federale mund të luftojë në mënyrë efektive rrjetet e trafikimit seksual;
si Epstein dhe Maxwell u përpoqën të merrnin favore për të mbrojtur aktivitetet e tyre të paligjshme;
dhe shkelje të mundshme të rregullave të etikës në lidhje me zyrtarët e zgjedhur.
Të mbijetuarit e Epstein dhe avokatët që i përfaqësonin ata i thanë CNN se besojnë se është e rëndësishme që Clintonët - ish-presidenti, në veçanti - të dëshmojnë. /Telegrafi/