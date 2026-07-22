Klekovski: Uji në Gostivar do të lejohet për konsum vetëm kur të jetë absolutisht i sigurt
Ministri i Shëndetësisë, Sasho Klekovski tha se uji në Gostivar do të lejohet për konsum vetëm atëherë kur të jetë absolutisht i sigurt.
Klekovski tha se autoritetet kanë pajisjet e duhura për të detektuar viruset ose bakteret e personave që kanë kërkuar ndihmë mjekësore.
“Prandaj, do të kërkoja që të mos ketë përfitues pa kontribut në këtë epidemi, sepse shoh mjekë që nuk janë, për të thënë kështu, epidemiologë ose specialistë të sëmundjeve infektive, duke dhënë këshilla dhe opinione të ndryshme. E di që situata të tilla janë të njohura për të tërhequr klikime dhe për të mbledhur pëlqime, por do t’u kërkoja qytetarëve të ndjekin udhëzimet zyrtare dhe kanalet zyrtare.
Ne, natyrisht, po monitorojmë situatën. Pra, analiza e situatës mikrobiologjike dhe virale përfshin edhe Klinikën e Sëmundjeve Infektive, e cila ka panelin më të gjerë të baktereve dhe viruseve që mund të testohen.
Prandaj, nuk ka virus që nuk mund të zbulohet. Uji do të rikthehet në përdorim kur të jetë absolutisht i sigurt. Në këtë moment, nuk janë identifikuar agjentë që do të shkaktonin një ndryshim në pamjen klinike pas kësaj situate.
Nga sa kam parë nga rezultatet, janë viruse dhe baktere që shkaktojnë një pamje klinike të menjëhershme, siç kemi parë me problemet e stomakut dhe ethet”, theksoi Sasho Klekovski, ministër i Shëndetësisë.