Klekovski: Pa përfunduar spitalet në Tetovë dhe Shtip, është e padëshirueshme të ndërtohet një Qendër e re Klinike në Shkup
Pa përfunduar spitalet në Tetovë dhe Shtip dhe pa parë se sa nga spitalet në qytete të tjera të vendit mund të trajtojnë pacientë që tani po referohen në Shkup, nuk është e dëshirueshme të ndërtohet një qendër e re klinike. Ky është qëndrimi i drejtorit të Fondit të Sigurimeve Shëndetësore, Sasho Klekovski, në përgjigje të pyetjes së një gazetari, nëse ai ende mban qëndrimin se një ndërtesë e re nuk është e nevojshme për klinikat e Shkupit, dhe kryeministri Hristijan Mickoski njoftoi se qendra e re klinike do të ndërtohet pranë Qendrës Sportive Boris Trajkovski.
"Shifrat që thonë se kemi një hiperkoncentrim të kujdesit shëndetësor në Shkup. Pyetja është nëse duam një përqendrim edhe më të madh të pacientëve në Shkup. Unë them se para se të vijmë te ndërtimi i një Qendre të re Klinike, duhet të bëjmë gjithçka që është e mundur për të parë se cilat janë kapacitetet rajonale. Dhe nuk mendoj se duhet të ketë nga një spital në çdo qytet", tha Klekovski.
Si shembull, kreu i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore përmendi se duhet të shihet se si do të lëvizin pacientët nga rajoni i Bregallnicës dhe se me shumë mundësi do të trajtohen në spitalin klinik në Shtip.
"Prandaj, linja e parë e projekteve janë Tetova dhe Shtipi si të tilla. Nëse ndërtohen kapacitete të përshtatshme dhe ato spitale klinike trajtojnë diagnoza të përshtatshme, duhet të shohim se si kjo do të reflektohet në kujdesin shëndetësor në Shkup dhe çfarë kapacitetesh hapësinore na nevojiten dhe të shohim riorganizimin e kujdesit shëndetësor të Shkupit. Kemi Qendrën Klinike, kemi spitalin e përgjithshëm të qytetit "8 Shtatori" dhe spitalin kirurgjik "Shën Naum i Ohrit", kemi spitalin special Kozle dhe gjinekologjinë Çair. Kemi një strukturë mjaft të fragmentuar dhe duhet të shohim se si do të konsolidohet", tha Klekovski.
Sipas tij, para se të ndërtohet një qendër e re klinike, duhet të merren parasysh edhe kapacitetet ekzistuese./Telegrafi/