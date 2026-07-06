Klekovski: Buxheti i kujdesit shëndetësor në Maqedoni është një miliard euro, por ka shumë humbje në shpenzime
Buxheti i shëndetësisë i Maqedonisë prej rreth një miliard eurosh për vitin 2026, që është rreth 5.8% e BPV-së dhe 15% e buxhetit të shtetit, është më i madh se arkat e shëndetësisë të Shqipërisë, Kosovës dhe Bosnjës dhe Hercegovinës, por më i vogël se ato të vendeve të tjera në rajon. Megjithatë, thotë kandidati për ministër të Shëndetësisë Sasho Klekovski, ka shumë humbje në shpenzime.
"Në thelb, parametrat që përmendët korrespondojnë me zhvillimin e përgjithshëm të vendit. Pra, ne jemi përpara Shqipërisë, Kosovës dhe Bosnjës në shumicën e parametrave të tjerë dhe kjo është situata reale. Në thelb, pjesa e PBB-së dhe shpenzimeve publike, financat publike, janë për momentin. Nuk janë shumë larg mesatares evropiane, domethënë asaj që dëshirohet - të ndahet dhjetë përqind e PBB-së. Megjithatë, në këtë moment, këto janë parametrat e dhënë. Fokusi im si drejtor i Fondit të Shëndetësisë, supozoj si ministër, është drejt racionalizimit të përdorimit. Pra, e kam thënë shumë herë se në shpenzimin aktual të këtyre fondeve që përmendët, ka shumë humbje", tha Drejtori i Fondit të Sigurimeve Shëndetësore (FSSH) dhe kandidati për Ministër të Shëndetësisë, Sasho Klekovski në një intervistë për "360 Gradë"
Ai tha se shërbimet e përbashkëta të klinikave universitare të Shkupit kanë një borxh prej rreth 35 milionë eurosh, dhe se debitori më i madh midis klinikave është klinika e Onkologjisë.
"Në thelb, borxhet në kujdesin shëndetësor publik ekzistojnë. Ato janë më të mëdhatë në shërbimet e përbashkëta, të cilat nuk janë institucion shëndetësor, por një institucion publik dhe ne jemi të përkushtuar t'i menaxhojmë ato. Kjo për shkak të disa faktorëve të brendshëm, të jashtëm, subjektivë dhe objektivë. Ato kërkojnë jo vetëm masa afatshkurtra, por edhe masa afatmesme. Në vitin 2024, kur kishte kushte në buxhet, bëmë një lehtësim të jashtëzakonshëm të borxhit me kujdesin shëndetësor publik dhe qëllimi ynë është të arrijmë pagesa të rregullta. Ne në Fond jemi në pagesa të rregullta për mjekët familjarë, për farmacitë, për disa grupe furnizuesish.