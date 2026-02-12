Skitarja Kiana Kryeziu ka garuar në disiplinën e super sllallomit të madh në Lojërat Olimpike Dimërore “Milano Cortina 2026”.

Kryeziu fatkeqësisht nuk e ka pasur ditën më të mirë, pasi qysh në lëshimin e parë doli nga shtegu.

Megjithatë, ajo ka mundësinë për të përmirësuar në garën e ardhshme që zhvillohet më 15 shkurt.

