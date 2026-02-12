Kiana Kryeziu debuton në Lojërat Olimpike Dimërore
Skitarja Kiana Kryeziu ka garuar në disiplinën e super sllallomit të madh në Lojërat Olimpike Dimërore “Milano Cortina 2026”.
Kryeziu fatkeqësisht nuk e ka pasur ditën më të mirë, pasi qysh në lëshimin e parë doli nga shtegu.
Megjithatë, ajo ka mundësinë për të përmirësuar në garën e ardhshme që zhvillohet më 15 shkurt.
“Skitarja jonë, Kiana Kryeziu, garoi sot në disiplinëm e super sllallomit të madh në Lojërat Olimpike Dimërore Milano Cortina 2026.
Kiana ishte e pafat, pasi në lëshimin e parë doli nga shtegu.
Kryeziu garën e ardhshme e ka më 15 shkurt në sllallom të madh”, njoftoi KOK-u./Telegrafi
