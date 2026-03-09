Këto xhaketa prej lëkure janë trendi i pranverës: Si ta zgjidhni modelin e duhur
Dizajnerët këshillojnë që këtë pranverë të tregoheni të guximshme. Mos kini frikë të zgjidhni një xhaketë lëkure paksa të pazakontë, sepse është një investim që mund të zgjasë për vite
Xhaketa prej lëkure, njësoj si manteli klasik, është një nga pjesët bazë të gardërobës. Ajo është një element tipik i pranverës dhe një klasik që mund të vishet për vite pa dalë nga moda. Për nga shumëfunksionaliteti, krahasohet me fustanin e vogël të zi ose me xhinset klasike: kombinohet lehtë me çdo stil. Megjithatë, edhe pjesët më të përjetshme ndjekin trendet e tyre. Ja cilat modele parashikojnë dizajnerët për vitin 2026.
backgrid
Xhaketa e gjatë e ngushtë
Një nga trendet kryesore të sezonit, i dukshëm në koleksionet e Saint Laurent dhe Altuzarra, janë xhaketat e gjata dhe të strukturuara që theksojnë belin. Shpesh ato shoqërohen me rrip dhe supe të theksuara, duke krijuar një siluetë elegante. Ky stil rikujton modën e viteve 2010 dhe estetikën e fortë femërore të fillimit të viteve 2000, transmeton Telegrafi.
profimedia
Xhaketa e gjerë me supe të theksuara
Për ata që preferojnë një pamje më të guximshme, dizajnerët propozojnë xhaketa të mëdha prej lëkure me supe të theksuara. Ky stil është frymëzuar nga epoka të ndryshme: nga xhaketat e motoçiklistëve të viteve ’50, të popullarizuara nga Marlon Brando, deri te estetika pank e viteve ’70 dhe minimalizmi i viteve ’90.
Xhaketat voluminoze prej lëkure
Marka si Dolce & Gabbana, Acne Studios dhe Balmain prezantuan modele të mëdha me detaje të forta dhe tekstura kontrastuese. Dizajnerët sugjerojnë që këto xhaketa të kombinohen me veshje më të buta, si fustane me dantellë, veshje mëndafshi ose funde elegante, për të krijuar një kontrast interesant.
avalon
Xhaketa me jakë të lartë
Një tjetër trend i fortë janë xhaketat me jakë të lartë. Kjo modë, e frymëzuar nga siluetat e viteve ’80, po rikthehet me forma më të relaksuara dhe voluminoze. Koleksionet e Altuzarra dhe Alaïa tregojnë se kjo jakë i jep veshjes një pamje moderne dhe të sofistikuar.
Këshillë nga stilistët
Stilistët thonë se pranvera e vitit 2026 duhet të jetë një sezon eksperimentimi. Kombinoni klasiken me stilin modern dhe mos kini frikë të luani me kontraste.
Kur zgjidhni një xhaketë, kushtojini rëndësi cilësisë së lëkurës. Një model i mirë mund të zgjasë për vite dhe të mbetet gjithmonë në modë. Modelet klasike – xhaketat e ngushta, ato me jakë të lartë dhe xhaketat e stilit motoçiklist – janë zgjedhje të sigurta, ndërsa modelet më të guximshme mund të jenë një investim interesant për sezonet e ardhshme.
Pranvera e vitit 2026 ofron shumë mundësi. Mjafton të gjeni modelin që ju përshtatet dhe ta kombinoni me veshjet që tashmë keni në gardërobë. /Telegrafi/