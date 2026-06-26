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Poezi nga: Pablo Neruda
Përktheu nga: Namik Dokle

Kur nuk ta shoh fytyrën
shoh këmbët e tua.

Këmbët e tua me eshtrat harkuar,
të vocklat këmbë, të fortat.

E di që të mbajnë ato,
dhe gjithçka të ëmbël që ke
ngrihet vetëm mbi ato ...
Balli yt dhe gjoksi,
i dyfishti purpurim
i thithkave të tua,
thellësia e syve
që shpejt fluturuan
dhe goja e gjerë frutashumë,
kuqëlimi i flokëve të tua,
e vogla kështjella ime.

I dashuroj këmbët e tua
vetëm se ecën e s’ndalën
asgjëkundi mbi këtë tokë,
ecën mbi erë, edhe mbi ujë ecën,
deri sa më gjetën.

PoeziFjalëtCult