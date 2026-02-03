Kelly Clarkson ndalon emisionin e saj pas shtatë sezonesh për t’iu përkushtuar fëmijëve, pas vdekjes së ish-bashkëshortit Brandon Blackstock
Kelly Clarkson njoftoi përfundimin e emisionit të saj The Kelly Clarkson Show përmes Instagram-it të hënën.
Këngëtarja 43-vjeçare është nënë e River Rose, 11 vjeç, dhe Remington “Remy” Alexander, 9 vjeç, nga ish-bashkëshorti i ndjerë Brandon Blackstock, i cili vdiq në gusht të kaluar në moshën 48-vjeçare pas një beteje me kancerin.
Clarkson tha se dëshiron të përqendrohet te familja e saj, pak më pak se një vit pas vdekjes së babait të fëmijëve të saj.
Në nëntor, Daily Mail raportoi se punonjësit e Clarkson besonin se ajo ishte “larguar mendërisht” nga emisioni i saj, dhe një anëtar i stafit tha se po korrigjonin njëri-tjetrin për CV-të, duke supozuar se së shpejti mund të mbeteshin pa punë.
“Largimi nga rutina e përditshme më lejon të prioritizoj fëmijët e mi, gjë që ndjehet e nevojshme dhe e drejtë për këtë kapitull të ri të jetës sonë”, tha Clarkson në një deklaratë të publikuar njëkohësisht në Instagram-in e saj dhe në llogarinë zyrtare të emisionit.
Ajo shtoi: “Kam qenë jashtëzakonisht e privilegjuar që kam punuar me një grup kaq të shkëlqyer njerëzish në TKCS, si në Los Anxhelos ashtu edhe në Nju Jork. Janë kaq shumë momente dhe shfaqje të mrekullueshme gjatë këtyre shtatë sezoneve”.