KB Bashkimi i “fortë” për Prishtinën
Pas një fillimi relativisht të baraspeshuar, Bashkimi e rriti intensitetin në pjesën e dytë të çerekut të dytë dhe në vazhdimësi arriti të krijojë epërsi të qëndrueshme.
Në pushimin mes pjesëve, vendasit hynë me avantazh të qartë, ndërsa në çerekun e tretë e thelluan edhe më shumë diferencën, duke e mbyllur atë pjesë me rezultat 65-42.
Në çerekun e katërt, Bashkimi vazhdoi me lojë të organizuar në të dyja fazat e lojës, duke mos i dhënë mundësi Sigal Prishtinës të afrohet në rezultat. Diferenca maksimale arriti në +28, ndërsa ndeshja u mbyll me shifrat përfundimtare 84-63.
Te Bashkimi, më efikasi ishte S. Shorter me 24 pikë (9/14 nga loja), ndërsa I. Nwamu zhvilloi paraqitje shumë efikase me 21 pikë (9/12 nga loja). Kontribut të rëndësishëm dhanë edhe L. Zeqiri me 11 pikë, D. Lake me 8 pikë dhe 7 kërcime, si dhe M. Armstead me 7 pikë dhe 3 asistime. Nga banka u veçua T. Bickerstaff me 4 pikë dhe 6 kërcime.
Te Sigal Prishtina, më të dalluarit ishin K. Dukes me 17 pikë dhe E. Clarance gjithashtu me 17 pikë dhe 5 asistime, ndërsa V. Kakruki kontribuoi me 7 pikë. Megjithatë, mysafirët patën vështirësi në realizim nga distanca, duke përfunduar ndeshjen me vetëm 4/24 për tri pikë.
Në statistikat ekipore, Bashkimi realizoi 50% nga loja (31/62) dhe përfitoi nga gabimet e kundërshtarit me 18 pikë nga topat e humbur, ndërsa dominoi edhe në pikët nga tranzicioni dhe rastet e dyta. Sigal Prishtina, pavarësisht përpjekjeve, nuk arriti ta mbajë ritmin ofensiv dhe mbeti prapa gjatë gjithë pjesës së dytë.
Me këtë fitore, Bashkimi e konfirmon formën e mirë para ndeshjeve të radhës, ndërsa Sigal Prishtina do të kërkojë reagim në takimet në vijim.
Bashkimi ka shënuar fitore si vendas ndaj Sigal Prishtinës me rezultat 84-63, në një ndeshje ku vendasit dominuan nga çereku i parë e tutje dhe nuk e lëshuan kontrollin deri në fund./Telegrafi