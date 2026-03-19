Kate Middleton mahnit sërish: Rikthen diademën legjendare të Dianës dhe “pushton” Windsor-in
Në banketin shtetëror në Kështjellën Windsor, Princesha e Uellsit shkëlqeu me një fustan smaragdi dhe diademën ikonike “Lover’s Knot”, duke rikthyer elegancën e paharruar të Princeshës Diana
Në një mbrëmje madhështore të mbushur me protokoll, elegancë dhe simbolikë mbretërore, Kate Middleton tërhoqi vëmendjen e gjithë botës gjatë banketit shtetëror të organizuar në Kështjellën Windsor.
Ngjarja u mbajt në nder të presidentit të Nigerisë, Bola Ahmed Tinubu, dhe mblodhi figura të rëndësishme nga diplomacia dhe jeta publike. Megjithatë, si shpesh ndodh, ishte paraqitja e Princeshës së Uellsit ajo që dominoi titujt e mediave ndërkombëtare.
Për këtë rast të veçantë, Kate Middleton u shfaq me një fustan elegant në ngjyrë smaragdi, një krijim i sofistikuar i dizajneres britanike Jenny Packham. Me prerje klasike, mëngë të gjata dhe linja të pastra, veshja reflektonte një elegancë të qetë dhe të përmbajtur, duke theksuar hijeshinë dhe finesën e saj natyrale.
Ajo që e bëri këtë paraqitje edhe më të veçantë ishte diadema legjendare “Lover’s Knot” – një prej bizhuterive më ikonike të familjes mbretërore britanike, e lidhur ngushtë me Princess Diana. Kjo diademë, e njohur për perlat e saj të varura dhe dizajnin e veçantë, mbetet një simbol i elegancës së përjetshme dhe trashëgimisë mbretërore, transmeton Telegrafi.
profimedia
Në një homazh të heshtur ndaj historisë, princesha kombinoi diademën me vathë që dikur i përkisnin Elizabeth II, duke bashkuar në një pamje të vetme tre breza të rëndësishëm të familjes mbretërore.
Grimi i lehtë dhe flokët e stiluar në onde të buta përmbyllën një paraqitje që mishëronte balancën perfekte mes traditës dhe modernitetit.
Kjo dalje e Kate Middleton nuk ishte thjesht një zgjedhje mode, ishte një mesazh i qartë i vazhdimësisë së elegancës mbretërore, ku çdo detaj bart histori, emocione dhe simbolikë të thellë.
/Telegrafi/