Karnavali Golden Eagle
Karnavali Golden Eagle rikthehet këtë verë në Therandë, duke sjellë një nga ngjarjet më të mëdha festive dhe argëtuese në Kosovë. Për dy net radhazi, Stadiumi i Qytetit do të shndërrohet në qendrën e atmosferës verore, ku mijëra vizitorë pritet të bëhen pjesë e paradave, performancave artistike dhe koncerteve me artistë të njohur.
I njohur tashmë si një nga eventet tradicionale verore në vend, Karnavali Golden Eagle bashkon muzikën, kulturën, kreativitetin dhe energjinë e verës në një organizim që tërheq vizitorë nga qytete të ndryshme të Kosovës dhe më gjerë. Ngjarja synon të promovojë frymën festive dhe të krijojë një përvojë unike për të gjitha grupmoshat.
Detajet
Data: 26–27 qershor 2026
Koha: Nga ora 19:00
Vendndodhja: Stadiumi i Qytetit, Therandë
Programi?
Programi i Karnavalit Golden Eagle përfshin:
- Paradë karnavalesh
- Performanca artistike
- Koncerte me artistë të njohur
- Aktivitete argëtuese dhe festive
- Program të dedikuar për publikun gjatë dy netëve të eventit
Arsyet pse duhet të merrni pjesë
- Për të përjetuar një nga ngjarjet më të mëdha verore në Kosovë
- Për të shijuar atmosferën e karnavalit dhe programin artistik
- Për të ndjekur koncerte dhe performanca live
- Për të kaluar kohë me familje dhe miq në një ambient festiv
- Për t’u bërë pjesë e një prej aktiviteteve më të njohura të verës në Therandë
Informatat tjera për biletat, pjesëmarrësit:
Hyrja në event është falas dhe nuk kërkohen bileta.
Kontakt:
- +383 48 990 035
- marketing@goldeneagle-ks.com