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Një specialist i zemrës ka zbuluar katër fruta që mund të ulin ndjeshëm rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të zemrës.

Sëmundjet e zemrës zhvillohen kur depozitat e yndyrës grumbullohen në arterie, duke ngushtuar enët e gjakut dhe duke kufizuar rrjedhjen e gjakut drejt zemrës. Ekzistojnë disa mënyra për të ulur rrezikun e zhvillimit të tyre.

Një nga mënyrat më efektive – ndoshta edhe më e rëndësishmja – është ndjekja e një diete të shëndetshme dhe të ekuilibruar, ku disa ushqime janë veçanërisht të dobishme.

Kardiologu David Min, MD, tha për revistën Eating Well:

"Një sërë studimesh kanë treguar se konsumimi i më shumë frutave mund të ulë rrezikun e infarktit në zemër, goditjes në tru dhe vdekjes nga sëmundjet kardiovaskulare".

Ai veçoi këto katër fruta:

Mollët

Falë përmbajtjes së lartë të fibrave dhe antioksidantëve, mollët lidhen me përmirësimin e tensionit të gjakut dhe uljen e kolesterolit.

Avokado

"Avokado është një burim i shkëlqyer i acideve yndyrore të pangopura, të cilat janë yndyrna të shëndetshme për zemrën. Ato ulin kolesterolin e keq (LDL) dhe rrisin kolesterolin e mirë (HDL)," tha Dr. Min.

Boronicat

Boronicat janë gjithashtu të pasura me antioksidantë dhe fibra. Antioksidantët janë të rëndësishëm sepse ndihmojnë në kontrollin e radikaleve të lira në organizëm, të cilat mund të jenë të dëmshme kur gjenden në sasi të mëdha.

"Mendoni për to si roje të enëve të gjakut: ato mund të ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut, përmirësimin e elasticitetit të arterieve dhe rritjen e kolesterolit të mirë (HDL), i cili ndihmon në mbrojtjen e arterieve", tha Dr. Min.

Portokallët

Portokallet njihen për përmbajtjen e lartë të vitaminës C, një antioksidant i rëndësishëm. Megjithatë, sipas kardiologes Audrey T. Damren, ato përmbajnë edhe përbërës të rëndësishëm të quajtur flavanone.

"Është vërtetuar se flavanonet ndihmojnë në uljen e tensionit të gjakut, përmirësimin e niveleve të kolesterolit, reduktimin e inflamacionit dhe mbështetjen e rregullimit të shëndetshëm të sheqerit në gjak – të gjithë faktorë të rëndësishëm për uljen e rrezikut të sëmundjeve kardiovaskulare", tha ajo.

Çfarë i shkakton sëmundjet e zemrës?

Sëmundjet e zemrës zakonisht shkaktohen nga grumbullimi i depozitave të yndyrës në muret e arterieve që furnizojnë zemrën me gjak. Ky grumbullim i ngushton arteriet dhe kufizon rrjedhën e gjakut drejt zemrës.

Sipas Shërbimit Kombëtar Shëndetësor britanik (NHS), rreziku për zhvillimin e sëmundjeve të zemrës rritet ndjeshëm nëse:

Pini duhan;

Keni tension të lartë të gjakut;

Keni kolesterol të lartë;

Nuk ushtroni rregullisht aktivitet fizik;

Keni diabet;

Jeni obez ose mbipeshë;

Keni histori familjare të sëmundjeve të zemrës.

Si mund të parandalohen sëmundjet e zemrës?

Për të ulur rrezikun rekomandohet që:

Të jeni më aktivë fizikisht;

Të mbani një peshë trupore të shëndetshme;

Të mos pini duhan;

Të kufizoni konsumimin e alkoolit;

Të mbani nën kontroll tensionin e gjakut;

Të kontrolloni diabetin, nëse vuani prej tij.

Përveç konsumimit të frutave të përmendura më sipër, ekzistojnë edhe shumë mënyra të tjera për të mbrojtur shëndetin e zemrës. Më e rëndësishmja është të ndiqni një regjim ushqimor të shëndetshëm dhe të ekuilibruar, me pak yndyrna të ngopura të dëmshme dhe të pasur me fibra.

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