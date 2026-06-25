Kapet në flagrancë efektivi i Burgjeve në Durrës, tentoi të fuste drogë për një të paraburgosur
Një punonjës i Policisë së Burgjeve është kapur në flagrancë në Durrës, pasi dyshohet se tentoi t’i kalonte një të paraburgosuri lëndë narkotike.
Sipas njoftimit të Drejtorisë së Përgjithshme të Burgjeve, rasti u zbulua pas analizës së riskut ndaj punonjësve të evidentuar me prirje për përfshirje në futjen e sendeve të ndaluara, si dhe falë informacionit të siguruar në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes në Sistemin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale.
Burime zyrtare bëjnë me dije se efektivi u pezullua menjëherë nga detyra, ndërsa gjatë kontrollit fizik iu gjet edhe një sasi tjetër e dyshuar me lëndë narkotike, raporton euronews.al.
Ndërkohë, gjatë kontrolleve të ushtruara në IEVP Fier, autoritetet gjetën dhe sekuestruan dy telefona celularë dhe një fishë karikimi në ambientet e paraburgimit. Deri më tani nuk është identifikuar autori i futjes së tyre në institucion.
Të dyja rastet po ndiqen në bashkëpunim me Agjencinë e Mbikëqyrjes në Sistemin e Ekzekutimit të Vendimeve Penale, ndërsa vijojnë veprimet procedurale dhe hetimore për zbardhjen e plotë të tyre.