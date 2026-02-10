Kaos para parlamentit të Shqipërisë, hidhen molotov dhe fishekzjarre - policia reagon me gaz lotsjellës
Situata para Kuvendit të Shqipërisë vijon të jetë e tensionuar, ku janë grumbulluar protestuesit e opozitës.
Sikurse raporton nga vendi i ngjarjes gazetarja e Top Channel, Elda Menga, protestuesit kanë hedhur molotovë, lëndë piroteknike dhe sende të forta në drejtim të forcave të policisë.
Forcat e rendit kanë reaguar duke përdorur autobotë me ujë dhe gaz lotsjellës, me qëllim shpërndarjen e turmës.
Deri më tani raportohet për tetë policë të plagosur.
Top Lajme
Jobs
Deals