NYT: Irani nuk e di ku i ka vendosur minat në Ngushticën e Hormuzit
Duke cituar zyrtarë amerikanë, gazeta New York Times raportoi se Irani po e ka gjithnjë e më të vështirë rihapjen e Ngushticës së Hormuzit për shkak të pamundësisë së tij për të gjetur të gjitha minat detare që vendosi gjatë konfliktit të fundit, përveç mundësisë që disa prej tyre të rrëmbehen nga rrymat e detit.
Kriza e Ngushticës së Hormuzit është një rezultat i drejtpërdrejtë i tensioneve që pasuan një seri operacionesh ushtarake SHBA-Izrael kundër objektivave strategjikë thellë brenda Iranit, duke e shtyrë Teheranin të aktivizojë "opsionin e domosdoshmërisë" për t'iu kundërvënë superioritetit ajror dhe detar të kundërshtarëve të tij.
Më 2 mars, një zyrtar i lartë i IRGC njoftoi se rruga ujore ishte mbyllur, duke paralajmëruar se çdo anije që hynte në të mund të "shënjestrohej", sipas mediave shtetërore iraniane.
Vetëm kjo deklaratë prishi tregjet globale të transportit detar, bëri që çmimet e naftës të rriteshin ndjeshëm dhe të rritej pasiguria për kompanitë e transportit detar.
Ndërsa minat filluan të vendoseshin, trazirat u përshkallëzuan.
Trafiku i tankerëve përmes Ngushticës ra, ndërsa pronarët e anijeve rivlerësuan rreziqet si rezultat i pranisë së mundshme të minave, së bashku me kërcënimin e dronëve dhe raketave iraniane.
Kjo mbivendosje rreziqesh i dha Iranit një ndikim të konsiderueshëm gjatë konfliktit, duke i mundësuar atij të ushtronte presion mbi rrjedhat globale të energjisë dhe aktorët ndërkombëtarë.
Megjithatë, kjo strategji më vonë i rezultoi kundër Teheranit.
Gazeta New York Times raportoi, duke cituar zyrtarë, se Irani mund të mos ketë të dhëna të sakta për vendndodhjet e të gjitha minave që ka vendosur.
Raportet sugjerojnë se vendosja ishte e rastësishme dhe e çorganizuar.
Irani është përpjekur ta trajtojë situatën pjesërisht duke mbajtur hapur një korsi të ngushtë detare, duke lejuar anijet të kalojnë pavarësisht rreziqeve, dhe në disa raste kundrejt një pagese.
IRGC lëshoi paralajmërime për zonat e minuara dhe mediat gjysmëzyrtare publikuan harta që tregonin rrugët që besohej të ishin më të sigurta, por këto rrugë mbetën të kufizuara dhe trafiku detar nuk u kthye në normalitet.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, e lidhi mundësinë e një armëpushimi të përkohshëm me rihapjen “e plotë, të menjëhershme dhe të sigurt” të ngushticës.
Zyrtarët iranianë i kanë pranuar në mënyrë indirekte vështirësitë, me Ministrin e Jashtëm Abbas Araqchi që tha se rihapja e ngushticës do të bëhet "duke marrë parasysh kufizimet".
Ndryshe, pastrimi i minave në det është një nga operacionet ushtarake më komplekse. /Telegrafi/