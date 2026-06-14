Kanadaja pranë kontratës më të madhe ushtarake në historinë e saj - synon blerjen e nëndetëseve
Kanadaja pret të zgjedhë një ofertues të preferuar brenda 30 ditësh për një program nëndetësesh që mund të bëhet prokurimi më i madh i vendit ndonjëherë, ka njoftuar Sekretari i Shtetit për Prokurimin e Mbrojtjes, Stephen Fuhr.
Vendimi do të shënonte një hap kyç në një garë të ndjekur nga afër midis TKMS të Gjermanisë dhe Hanwha Ocean të Koresë së Jugut, ndërsa Ottawa kërkon të zëvendësojë flotën e saj të vjetër të nëndetëseve dhe të zgjerojë aftësinë e saj për të patrulluar Atlantikun, Paqësorin dhe Arktikun.
“Dyshoj se do të kemi një përgjigje për drejtimin tonë brenda 30 ditësh”, tha Fuhr.
Ai nënvizoi shkallën e projektit, duke thënë se nëse Kanadaja blen të 12 nëndetëset dhe ndërton infrastrukturën e kërkuar në të dy brigjet, "ky mund të jetë prokurimi më i madh që bën vendi”.
Megjithatë, ky veprim nuk do të përbënte një dhënie përfundimtare të kontratës, por do ta shtynte njërin nga dy furnizuesit e kualifikuar në negociata të hollësishme me Ottawan.
“Tani për tani kemi dy furnizues të kualifikuar”, tha Fuhr.
“Tani do të zgjedhim një furnizues të preferuar. Kjo nuk do të thotë se do të kemi një kontratë. Pastaj do të negociojmë me furnizuesin e preferuar për të arritur një marrëveshje kontraktuale”, shtoi ai.
Gara e nëndetëseve ka tërhequr lobim intensiv si nga Berlini ashtu edhe nga Seuli, me secilën palë që ofron një propozim të ndryshëm strategjik për Kanadanë.
TKMS po ofron nëndetësen e saj Tipi 212CD, një dizajn gjermano-norvegjez që do ta lidhë Kanadanë më ngushtë me industrinë detare evropiane dhe të NATO-s.
Hanwha po ofron nëndetësen e saj KSS-III, duke u mbështetur në reputacionin e Koresë së Jugut për ndërtimin e shpejtë të anijeve dhe premtimet për investime më të gjera industriale.
Por për Kanadanë, programi ka të bëjë me më shumë sesa thjesht zëvendësimin e anijeve të vjetra.
Ottawa dëshiron nëndetëse që mund të operojnë në tre oqeane, duke përfshirë Arktikun gjithnjë e më të kontestuar, ku shkrirja e akullit dhe aktiviteti në rritje rus kanë mprehur shqetësimet e aleatëve mbi Veriun e Epërm. /Telegrafi/