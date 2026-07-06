Kanadaja do të blejë 12 nëndetëse gjermane me teknologji të lartë
Kanadaja ka zgjedhur një konsorcium gjerman për të ndërtuar dhjetëra nëndetësesh të teknologjisë së fundit në një nga kontratat më të mëdha të mbrojtjes të vendit, e cila do të thellojë më tej lidhjet e saj me NATO-n përpara një samiti vendimtar këtë javë.
Të hënën, kryeministri, Mark Carney, njoftoi fituesin e një beteje të ashpër për kontratën fitimprurëse qeveritare për të zëvendësuar flotën e saj të nëndetëseve të vjetra dhe të dorës së dytë, shumica e të cilave po i nënshtrohen mirëmbajtjes.
Për muaj të tërë, si ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS) ashtu edhe ndërtuesi i anijeve të Koresë së Jugut, Hanwha Ocean kanë premtuar nëndetëse të teknologjisë së lartë dhe përfitime ekonomike për Kanadanë, transmeton Telegrafi.
Fituesi, TKMS, është prodhuesi më i madh i nëndetëseve jo-bërthamore dhe një furnizues kyç i flotës së NATO-s. Kanadaja kishte treguar më parë se ofertat dizel-elektrike të të dy firmave - nëndetësja model 212CD nga TKMS dhe nëndetësja KSS-III Batch-II e Hanwha - i përshtateshin nevojave të saj ushtarake.
Porosia për 12 nëndetëse shënon herën e parë që Kanadaja ka blerë anije krejt të reja. Marina Mbretërore Kanadeze tani ka katër nëndetëse të blera të dorës së dytë nga Britania në vitin 1998. Nga katër nëndetëset e klasit Victoria, tre janë duke u mirëmbajtur.
Nëndetëset e reja ndoshta do të përdoren për t'i dhënë Kanadasë një pikëmbështetje më të fortë në Arktik. Anijet TKMS janë projektuar për të përdorur teknologji moderne të fshehtësisë për të operuar në zona të kontestuara me zbulim minimal dhe do të jenë në gjendje të kryejnë misione të gjata mbikëqyrjeje në rrugët kryesore të Arktikut, duke përfshirë Kalimin Veriperëndimor.
Anijet e Hanwha janë dukshëm më të mëdha se ato gjermane, dhe kompania dhe analistët e industrisë thanë se do t'i kishin dhënë Kanadasë një aftësi më të madhe për të vendosur armë të fuqishme dhe për të kryer patrullime të gjata thellë në oqean.
Vetë porosia e nëndetëses vlerësohet të jetë me vlerë më shumë se 12 miliardë dollarë amerikanë (9 miliardë paund), por kontrata përfshin gjithashtu afërsisht gjysmë shekulli mirëmbajtjeje, që do të thotë se fatura totale mund të kalojë 70 miliardë dollarë amerikanë.
Qeveria federale e Kanadasë dhe TKMS do të duhet të hyjnë ende në negociata për të finalizuar kontratën, një proces që mund të zgjasë me vite.
Carney çoi një delegacion ministrash të lartë të kabinetit për të vizituar ndërtesën e TKMS në Kiel të Gjermanisë vitin e kaluar, dhe vizitoi një nëndetëse të sapo ndërtuar në fabrikën e Hanwha në Geoje të Koresë së Jugut. /Telegrafi/