Kamila Sellier i shpëtoi mrekullisht tragjedisë në Lojërat Olimpike
Patinatorja polake e pistave të shkurtra, Kamila Sellier u nxor me barelë nga salla e Milanos pasi një patinatore kundërshtare ia preu fytyrën nën syrin e majtë gjatë çerekfinales së 1,500 metrave në Lojërat Olimpike Dimërore.
Tragjedia u shmang për pak në Milano të premten në mbrëmje. 25-vjeçarja polake gati sa nuk humbi njërin sy kur ra në akull dhe u lëndua nga garuesja përpara saj.
E dërguar në spital, sipas një zëdhënësi të Komitetit Olimpik Polak, ajo e kaloi natën atje, megjithëse e vetëdijshme pas një operacioni. "Ajo është shumë e guximshme", tha zëdhënësi.
Aksidenti ndodhi në raundin e fundit të çerekfinaleve të pistës së shkurtër në garën 1,500 metra, kur patinatorët ishin tashmë me shpejtësi të plotë në një garë ku arrihen shpejtësi afër 50 km/orë.
Sellier humbi ekuilibrin dhe ra, dhe tehu i patinazhit të patinatores amerikane shkoi drejt fytyrës së saj, duke i rrëzuar syzet dhe duke shkaktuar në mënyrë të pashmangshme dëmtimin e fytyrës në një zonë shumë afër syrit të saj të majtë.
Polakja bëri shenjë me gishtin e madh lart se ishte e vetëdijshme, edhe pse një pellg i madh gjaku mbulonte akullin, dhe në të njëjtin vend ku zhvillohen testet e pistës të së shtënave, asaj iu bënë qepje në faqe.
Pasi u dërgua në spital, ajo iu nënshtrua një skanimi CT për të diagnostikuar nëse kocka ishte prekur. Doli të ishte një frakturë e vogël, që kërkonte ndërhyrje kirurgjikale.
Pas operacionit, ajo mbeti e shtruar në spital, megjithëse arriti të ngrihej nga shtrati dhe të ishte me prindërit e saj. Sellier kishte pësuar më parë një aksident të ngjashëm me prerje në fytyrë në fillim të karrierës së saj. /Telegrafi/
