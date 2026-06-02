Kamerat e "Safe City" kanë regjistruar mbi 100 mijë shkelje për pesë muaj
Në 5 muaj, sistemi "Safe City" ka kapur mbi 100,000 shoferë që kanë kryer shkelje në rrugët e Maqedoni. Në vend të ulje, Qyteti i Sigurt ka regjistruar rritje të shkeljeve të trafikut çdo muaj që nga zbatimi i projektit. Numri më i madh i tyre lidhet me drejtimin me shpejtësi më të lartë se e lejuara.
Në periudhën nga 2 shkurti deri më 31 maj 2026, sistemi "Safe City" regjistroi gjithsej 101,834 shkelje, nga të cilat 19,066 në shkurt, 26,241 shkelje në mars, 28,033 shkelje në prill. Në maj, u regjistruan 28,494 shkelje të trafikut. Numri më i madh ishte për "drejtim të një automjeti me shpejtësi që tejkalon shpejtësinë e lejuar" - 70,365, e ndjekur nga 2,519 shkelje për "drejtim të një automjeti me leje qarkullimi të skaduar", dhe 456 shkelje u regjistruan për "kalim të sinjalit të mbyllur - dritë të kuqe"", thonë nga MPB.
Sistemi "Safe City" regjistroi gjithashtu shoferë që drejtonin me mbi 170 kilometra në orë në një zonë të populluar.
Ekspertët e trafikut thonë se për një rregull më të madh në trafik nuk mund të mbështetemi vetëm në sistemin e Safe City. Mungon prania e policisë në rrugë dhe nevojiten më shumë investime në infrastrukturën e trafikut.
MPB thotë se ekipet e tyre janë vazhdimisht në terren. Muajin e kaluar, ekipet e policisë lëshuan 16,885 gjoba për shkelje të rregullave të trafikut dhe u sekuestruan 238 automjete.