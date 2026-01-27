Kallëzim penal ndaj dy personave në Maqedoni, dyshohen për keqpërdorimi të autoritetit zyrtar dhe mashtrim
MPB njofton se ka ngritur kallëzim penal ndaj dy personave, për shkak se dyshohen se kanë kryer veprat penale "keqpërdorim i detyrës dhe autorizimit zyrtar" dhe "mashtrim".
"Zyra e Jashtme për Çështje Kriminalistike Vallandovë ngriti kallëzim penal kundër K.D. (55) nga Josifova për shkak të dyshimit për kryerje të veprës penale "keqpërdorim i detyrës dhe autorizimit zyrtar" dhe kundër Z.M. (51) nga Strumica për shkak të dyshimit për kryerje të veprës penale "mashtrim".
I denoncuari i dytë Z.M. gjatë vitit 2022 i ka dhënë autorizim një personi tjetër për shitjen e pasurisë së tij të patundshme, edhe pse më parë kishte dhënë deklaratë se nuk do ta tjetërsonte, ta linte peng ose në ndonjë mënyrë tjetër ta vinte në dispozicion pa pëlqimin me shkrim të përfituesit (remitentit) të kredisë.
Pas kësaj, personi ka lidhur kontratë për shitjen e pasurisë së patundshme me babanë e tij, ndërsa përmes noterit është bërë vërtetimi ose solemnizimi i kontratës dhe e njëjta është proceduar në mënyrë elektronike në Njësinë e Kadastrës së Pasurive të Patundshme për regjistrimin e ndryshimit. Ndërsa, e denoncuara e parë K.D., si referente e pavarur për çështje gjeodezike, ka bërë një ndryshim në kadastër, gjegjësisht parcela e kontestuar iu kthye pronarit të mëparshëm, gjegjësisht të denoncuarit të dytë Z.M.", thonë nga MPB./Telegrafi/