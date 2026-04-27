“Ka gjasa për Ligën Premier, por jo Ligën e Kampionëve”, ish-futbollisti e këshillon Arsenalin të fokusohet te kampionati anglez
Gary Neville beson se Arsenali ka gjasa më të mëdha ta fitojë Ligën Premier këtë sezon sesa Ligën e Kampionëve, duke vlerësuar se rruga në Europë është më e vështirë për “Topçinjtë”.
Gara për titullin në Angli është ngushtuar në javët e fundit: Arsenali është tani vetëm tre pikë para Manchester Cityt, por me një ndeshje më shumë të luajtur.
Ndërkohë, në Ligën e Kampionëve - Arsenali vazhdon të jetë i pamposhtur dhe po përgatitet për gjysmëfinalen ndaj Atletico Madrid, me ndeshjen e parë që zhvillohet në Spanjë.
Megjithatë, Neville mendon se skuadra e Mikel Artetës ka më shumë gjasa të triumfojë në kampionat sesa në kompeticionin më të madh evropian.
“Shumë prej këtyre lojtarëve nuk dinë si fitohet Liga e Kampionëve, por në garën për titull kanë qenë kaq afër dhe do të jenë të dëshpëruar të mos dështojnë sërish”.
“Ka ekipe më të mira se ata në Ligën e Kampionëve dhe është garë me eliminim. Ata kanë tre ndeshje të mbetura aty dhe katër në ligë, mund të thuash se është e mundur t’i fitosh të dyja, por unë nuk i shoh duke kaluar Atletico Madridin dhe ekipet e tjera në gjysmëfinale. Ndërsa në ligë i shoh me më shumë shanse”.
Arsenali do të tentojë të mbajë ritmin në kampionat dhe njëkohësisht të vazhdojë rrugëtimin evropian, por sipas Neville, objektivi më realist mbetet titulli në Angli./Telegrafi/