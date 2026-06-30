Ju zgjoheni natën nga ngërçet në pulpë? Mos e fajësoni menjëherë magnezin
Magnezi mund të ndihmojë vetëm në raste të caktuara, por ngërçet e shpeshta dhe të forta janë sinjal që duhet kërkuar shkaku i vërtetë
Ngërçet e natës në pulpë mund të jenë aq të forta, sa ta zgjojnë personin nga gjumi dhe të lënë dhimbje edhe të nesërmen. Zakonisht përshkruhen si shtrëngim i papritur dhe i dhimbshëm i muskujve të pjesës së poshtme të këmbës, megjithëse mund të shfaqen edhe në shputë ose në kofshë.
Shumë njerëz mendojnë menjëherë për mungesë magnezi dhe nisin suplemente. Mirëpo, mjekët paralajmërojnë se shkaku nuk është gjithmonë kaq i thjeshtë.
Ngërçet mund të jenë të padëmshme, sidomos kur shfaqen rrallë, pas qëndrimit të gjatë në këmbë, aktivitetit fizik, dehidratimit ose gjatë vapës. Por, nëse përsëriten shpesh, prishin gjumin dhe shoqërohen me ënjtje, mpirje, dobësi, ndryshim të ngjyrës së lëkurës ose dhimbje gjatë ecjes, ato mund të tregojnë një problem më serioz.
Çfarë ndodh kur na kap ngërçi
Ngërçi është tkurrje e papritur dhe e pavullnetshme e muskulit. Muskuli shtrëngohet dhe nuk çlodhet menjëherë, prandaj shfaqet dhimbja e fortë. Te ngërçet e natës më shpesh preket pulpa, sepse këta muskuj gjatë ditës mbajnë ngarkesë të madhe, ndërsa gjatë natës pozicioni i shputës mund t’i bëjë më të prirur ndaj shtrëngimit.
Shkaktarët mund të jenë lodhja muskulore, dehidratimi, mungesa e shtrirjes, qëndrimi i gjatë ulur ose në këmbë, por edhe problemet me qarkullimin dhe nervat.
Magnezi nuk është gjithmonë zgjidhja
Magnezi është i rëndësishëm për muskujt dhe nervat, por jo çdo ngërç nate ndodh për shkak të mungesës së tij. Nëse dikush ka muaj të tërë me ngërçe dhe vetëm ndërron llojet e magnezit, mund të humbasë kohë dhe të mos zbulojë shkakun e vërtetë.
Studimet nuk kanë treguar prova bindëse se magnezi i ul ndjeshëm ngërçet e natës te të gjithë njerëzit. Ai mund të ndihmojë kur ekziston vërtet mungesë ose kur rekomandohet nga mjeku, por nuk duhet parë si zgjidhje universale.
Shkaktarët më të zakonshëm
Te shumë njerëz, ngërçet lidhen me zakone të përditshme: qëndrimi i gjatë ulur, sidomos me këmbë të përthyera, qëndrimi i gjatë në këmbë, aktiviteti i fortë fizik, ecja në vapë, marrja e pamjaftueshme e lëngjeve dhe mungesa e shtrirjes së muskujve.
Gjatë verës ato janë më të shpeshta, sepse djersijmë më shumë dhe humbim lëngje e elektrolite. Te të moshuarit rreziku rritet edhe për shkak të zvogëlimit të masës muskulore, transmeton Telegrafi.
Kur mund të jetë problem me qarkullimin
Nëse ngërçet ose dhimbjet në pulpë shfaqen gjatë ecjes dhe qetësohen kur ndaleni, duhet menduar për qarkullim të dobët në këmbë. Kjo mund të jetë shenjë e sëmundjes arteriale periferike, ku enët e gjakut janë të ngushtuara dhe muskujt nuk marrin mjaftueshëm gjak gjatë sforcimit.
Kujdes i veçantë nevojitet te personat që pinë duhan, kanë diabet, tension të lartë, kolesterol të lartë ose sëmundje të zemrës. Në këto raste, ngërçet nuk duhen trajtuar thjesht si “mungesë mineralesh”.
Edhe barnat mund të ndikojnë
Disa barna mund të nxisin ngërçet ose të çrregullojnë elektrolitet. Kjo vlen sidomos për diuretikët, që përdoren te tensioni i lartë ose pamjaftueshmëria e zemrës, sepse mund të ulin kaliumin, magnezin ose elektrolite të tjera.
Ngërçet mund të shfaqen edhe me disa barna për kolesterolin, astmën, antidepresivë ose terapi të tjera. Por barnat nuk duhet të ndërpriten pa këshillën e mjekut. Hapi i duhur është kontrolli dhe vlerësimi nëse duhet analizuar niveli i elektroliteve, ndryshuar doza ose zëvendësuar terapia.
Diabeti, veshkat dhe nervat
Te personat me diabet, ngërçet mund të lidhen me dëmtimin e nervave ose me qarkullim më të dobët. Nëse ka edhe mpirje, therje, djegie në shputa ose humbje ndjeshmërie, nevojitet kontroll mjekësor.
Edhe sëmundjet e veshkave mund të çrregullojnë balancën e lëngjeve dhe elektroliteve. Prandaj, personat me probleme të veshkave nuk duhet të marrin suplemente pa këshillën e mjekut.
Kur duhet të shkoni te mjeku
Një ngërç i rastësishëm zakonisht nuk është arsye për panik. Por mjeku duhet konsultuar nëse ngërçet janë të shpeshta, shumë të dhimbshme, përsëriten natë pas nate, pengojnë gjumin ose lënë dhimbje të zgjatur.
Kontrolli është i nevojshëm edhe nëse ka ënjtje të njërës këmbë, skuqje, nxehtësi të lëkurës, ndryshim të ngjyrës së shputës, mpirje, dobësi, dhimbje gjatë ecjes ose plagë që shërohen ngadalë.
Nëse njëra këmbë fryhet papritur, bëhet e dhimbshme, e ngrohtë dhe e kuqe, mund të jetë shenjë tromboze dhe kërkon vlerësim urgjent.
Çfarë të bëni kur ju kap ngërçi
Kur shfaqet ngërçi, më e rëndësishmja është shtrirja e muskulit. Nëse ngërçi është në pulpë, drejtoni këmbën, tërhiqni shputën nga vetja dhe shtrijeni lehtë muskulin. Mund të ndihmojnë edhe ngritja në këmbë, ecja e lehtë dhe masazhimi i pulpës.
Dushi i ngrohtë mund ta relaksojë muskulin, ndërsa kompresat e ftohta ndihmojnë te disa persona kur mbetet dhimbje. Shtrirjet e forta dhe të menjëhershme duhen shmangur.
Si të ulet rreziku
Merrni mjaftueshëm lëngje, sidomos gjatë ditëve të nxehta dhe pas aktivitetit fizik. Para gjumit mund të ndihmojë shtrirja e lehtë e pulpave, sidomos te personat që qëndrojnë gjatë ulur ose në këmbë.
Po ashtu ndihmojnë lëvizja e rregullt, këpucët e rehatshme, shmangia e qëndrimit të gjatë në të njëjtin pozicion dhe kujdesi me stërvitjen e tepruar pas pauzave të gjata.
Nëse ngërçet përsëriten, mjeku mund të kërkojë analiza të elektroliteve, funksionit të veshkave, sheqerit në gjak, hormoneve të tiroides ose vlerësim të qarkullimit.
Mos e trajtoni simptomën me hamendje
Ngërçet e natës në pulpë zakonisht nuk janë të rrezikshme, por nuk duhen shpjeguar gjithmonë si “mungesë magnezi”. Nëse shfaqen rrallë, mund të lidhen me lodhjen, dehidratimin ose pozicionin e këmbëve gjatë gjumit. Por nëse janë të shpeshta, të forta ose shoqërohen me simptoma të tjera, duhet kërkuar shkaku i vërtetë. /Telegrafi/