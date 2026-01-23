"Ju treshja merrni sinjale, ju ndihmon produksioni", Benita me akuza të ashpra ndaj BBVK gjatë debatit me Klodin
Gjatë një debati të tensionuar në dhomën e ndenjes, banorja Benita ka akuzuar publikisht produksionin e Big Brother VIP Kosova për dhënien e sinjaleve ndaj disa banorëve, duke nxitur reagime dhe diskutime të shumta në rrjetet sociale.
Debati ndodhi mes Benitës dhe Londrimit, kur banorja shprehu pakënaqësinë e saj me mënyrën se si po zhvillohet loja. “Mjafton me ta japë Leonora një opinion dhe më të thënë ndërrone lojën, por lojtarët mos i ndro. Sinjal. Finalistë të dështuar, nëse ju shkoni në finale jeni të dështuar. Pse? Sepse merrni sinjale, merrni sinjale. A po mendon që unë jam budallçie a, a po mendon që unë s’po e di që ju po merrni sinjale? Sinjale jeni tu marr,” tha Benita gjatë përplasjes.
Me këto fjalë, ajo i referohej Klodit, Londrimit dhe Elijonës, duke i akuzuar se po marrin udhëzime të fshehta nga produksioni, gjë që sipas saj e dëmton lojën dhe bën diferencë mes banorëve.
Videoja e momentit është bërë menjëherë virale në rrjetet sociale, duke ngritur dyshime te publiku mbi transparencën e programit dhe mënyrën se si trajtohen banorët brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova.
Fansat kanë reaguar menjëherë, duke komentuar nëse këto akuza janë të vërteta apo thjesht një strategji e Benitës për të ndikuar në dinamikën e lojës.
Në pritje të episodit të ardhshëm, mbetet të shihet se si produksioni do të përgjigjet ndaj akuzave dhe nëse kjo situatë do të ndikojë në rrjedhën e lojës. /Telegrafi/