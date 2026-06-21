Jordania ekzekuton gjashtë persona të akuzuar për terrorizëm
Qeveria jordaneze ka bërë të ditur se Jordania ka ekzekutuar gjashtë persona të dënuar në çështje të ndara terrorizmi dhe penale, të lidhura me sulme ku humbën jetën pjesëtarë të ushtrisë jordaneze dhe të Drejtorisë së Sigurisë Publike.
Duke cituar ministrin e Komunikimeve të Qeverisë dhe zëdhënësin zyrtar, Mohammad Al-Momani, Roya News raportoi se ekzekutimet u kryen në agimin e të dielës, pasi të gjitha dënimet morën formë të prerë dhe u përfunduan procedurat ligjore.
Sipas Al-Momanit, dy prej të ekzekutuarve ishin dënuar në të ashtuquajturën çështja e “Celulës së Saltit”, e cila përfshinte formimin e një grupi terrorist në vitin 2018.
“Sulmi rezultoi me vdekjen e disa pjesëtarëve të forcave të sigurisë, përfshirë oficerë dhe ushtarë të Drejtorisë së Sigurisë Publike dhe Forcave të Armatosura Jordaneze”, thuhet në raport.
Një tjetër person u ekzekutua për një çështje terrorizmi të vitit 2022 që përfshinte vrasjen e një oficeri të lartë, tha Al-Momani.
Dy të tjerë ishin dënuar në raste të trafikimit të drogës, të cilat u përshkallëzuan në dhunë gjatë bastisjeve të viteve 2014 dhe 2017, duke shkaktuar vdekjen e oficerëve të policisë.
Personi i gjashtë, shtoi zyrtari, u ekzekutua për një rast droge të vitit 2018, gjatë të cilit një bastisje çoi në vdekjen e një oficeri policie. /AA/