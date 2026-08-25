Japonia rekruton 1,800 persona për të tërhequr një kështjellë 360 tonëshe duke përdorur litarë dhe rul
Nën thirrjet "kështu-kështu, kështu-kështu", rreth 1,800 njerëz u mblodhën në Japoninë veriore gjatë fundjavës për të tërhequr një kështjellë 360 tonëshe pak më shumë se dy metra më afër vendit të saj origjinal të pushimit, si pjesë e rinovimeve të vazhdueshme.
Kalaja - një kullë e fortifikuar brenda një kështjelle - duhej të zhvendosej për të riparuar një mur që ishte dëmtuar në një tërmet të madh, transmeton Telegrafi.
Ekipet me radhë prej 80 personash lëvizën mbi litarë 30 metrash ndërsa kështjella e kështjellës Hirosaki në prefekturën Aomori po i afrohej destinacionit të saj.
Të shtunën, pjesëmarrësit e tërhoqën ndërtesën - e cila ishte vendosur në shina - 1.13 m, ndërsa të dielën u zhvendos edhe 1.09 m.
"Kishim rreth 8,000 aplikime për 1,800 vendet e lira gjatë dy ditëve të fundit, afërsisht katër herë më shumë seç duhej, kështu që jo të gjithë mund të merrnin pjesë", tha për Guardian Kensuke Hayasaka, kreu i divizionit të parqeve dhe hapësirave të gjelbra në Qytetin Hirosaki.
“Jo vetëm nga qyteti, por nga e gjithë Japonia dhe jashtë saj; një numër i konsiderueshëm nga Azia Juglindore dhe nga Evropa dhe Amerika e Veriut”, shtoi ai.
Për të ruajtur strukturën historike, u përdor një teknikë e njohur si hikiya - ku ndërtesat vendosen mbi rrotulla dhe lëvizin në vend që të çmontohen.
Në vitin 2015, qyteti bëri një thirrje për njerëzit që të vinin dhe të merrnin pjesë drejtpërdrejt. Rezultati ishte hikiya e parë e drejtuar nga qytetarët, dhe hera e parë që metoda është përdorur në çfarëdo forme për të zhvendosur një kështjellë për një shekull.
“Meqenëse kështjella është një pronë kulturore e rëndësishme e përcaktuar në nivel kombëtar, ne nuk e çmontuam atë”, tha Hayasaka.
曳戻しだったのですね♪
私は行った際は、仮天守台に曳家されていたので
元に戻ったのなら再度行かなきゃ！ https://t.co/Q3mzdpUcQB
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“Ne po përdorim hikiya, një metodë zhvendosjeje ndërtesash që ka ekzistuar në Japoni që nga kohërat e lashta”, shtoi ai.
Puna për të ruajtur kështjellën ka vazhduar që atëherë. Muri u përfundua në dhjetor 2024, me të gjithë 2,185 gurët e vendosur në pozicionet e tyre origjinale.
Me përfundimin e kësaj detyre, zyrtarët e këtij viti kërkuan përsëri ndihmën e publikut për ta rikthyer kështjellën në pozicionin e saj origjinal.
Motoharu Nakata, 61 vjeç, udhëtoi nga Hiroshima në anën tjetër të Japonisë. "Edhe unë e tërhoqa 11 vjet më parë. Është shumë prekëse të mund të marr pjesë përsëri. Nuk ka absolutisht asnjë mundësi tjetër për të hequr një kështjellë - ishte fantastike", tha Nakata për Sankei Shimbun.
Tërheqja e kështjellës me dorë do të vazhdojë deri në fund të gushtit, me rreth 4,100 njerëz të planifikuar ta zhvendosin atë, gjithsej 5 metra.
Është një përpjekje simbolike për ndërtimin e komunitetit dhe pjesa tjetër prej rreth 73 metrash do të kryhet duke përdorur makineri deri në fund të vitit.
Kështjella në Kështjellën Hirosaki është një nga 12 strukturat e tilla të mbetura në Japoni dhe e vetmja në rajonin verilindor të Tohoku-së.
Selia e klanit Tsugaru, kështjella u përfundua në vitin 1611, por kështjella origjinale u dogj pasi një goditje rrufeje ndezi një depo baruti në vitin 1627.
Struktura aktuale u rindërtua në vitin 1810 dhe kështjella tani është qendra e një parku që tërheq rreth 2 milionë vizitorë çdo vit gjatë sezonit të lulëzimit të qershisë.
Rinovimet e mëdha nënkuptojnë se kështjella nuk do të jetë e arritshme për turistët për vite me radhë.
"Sapo të kthehet në bazën origjinale, fillon puna e ruajtjes në kështjellë dhe e gjithë struktura do të mbulohet. Siç qëndrojnë gjërat, presim që ajo të rihapet për vizitorët në vitin 2033", tha Hayasaka. /Telegrafi/